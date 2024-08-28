США перепрошили систему радиоэлектронной борьбы на F-16, переданных Украине

Военные США перепрограммировали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на переданных Украине самолетах F-16. Военные заявили, что разработали новые процессы и подходы для понимания системы РЭБ, установленной на самолетах, и перепрограммировали ее, поскольку стандартные системы не подходили по требованиям.

Перепрошили под нужды ВВС

Американские военные перепрограммировали систему РЭБ на переданных Украине многоцелевых самолетах F-16. Об этом говорится в сообщении 35 крыла армии США, передает РИА «Новости».

Будущие украинские самолеты обновляли инженеры 68 эскадрильи радиоэлектронной борьбы в сотрудничестве с норвежскими и датскими коллегами. Отмечается, что российские РЭБ уже сбили множество высокоточных американских вооружений, поэтому перепрограммированная система РЭБ на используемых Украиной F-16 должна помочь самолетам выжить, хотя и не сможет отразить каждую угрозу.

РЭБ - это разновидность вооруженной борьбы, которая осуществляет радиопомехи для радиоэлектронных средств разведки, систем связи и управления врага для усложнения его работы и передачи данных. РЭБ является видом боевого обеспечения.

Youtube США перепрошили систему РЭБ на переданных Украине F-16 для эффективной интеграции их в ВВС

«Чтобы эффективно интегрировать F-16 в военно-воздушные силы (ВВС) Украины, его подсистемы РЭБ нужно было перепрограммировать, чтобы они были эффективны против российских угроз», – говорится в сообщении.

Перед специалистами стояла двойная проблема: системы, которая используется на F-16, нет на вооружении Соединенных Штатов, а также короткие сроки оптимизации систем, чтобы успеть к дате поставки самолетов.

Опираясь на данные от Дании и Норвегии, специалисты изучили конструкцию системы и разработали подходы для ее перепрограммирования. Совместно с партнерами специалисты протестировали обновленный комплекс, а также смогли улучшить процессы перепрограммирования всеми сторонами. При этом американским инженерам пришлось дополнительно освоить специфику установки средств РЭБ, поскольку система на полученных ВСУ F-16 от европейских членов Североатлантического альянса ранее не использовалась в Минобороны США.

Как указано, Украина является официальным заказчиком услуг в 68 эскадрильи, что позволит подразделению обеспечивать поддержку и своевременное обновление и модернизацию систем РЭБ на основе опыта и рекомендаций от украинской стороны.

В начале августа 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме. На встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США Зеленский заявил, что Киев заинтересован в расширении программы тренировок и обучения в США пилотов и техников для американских истребителей F-16.

Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов и еще несколько вскоре прибудут из Дании. По информации журнала The Economist, Украина в настоящее время уже получила 10 боевых машин F-16, а к концу 2024 г. их число возрастет до 20. Всего же, как отмечается, украинские власти могут со временем рассчитывать на 79 таких истребителей.

Войска радиоэлектронной борьбы

В современных военных конфликтах РЭБ приобретает все большее значение. Фактически средства РЭБ являются одними из ведущих элементов современных войн и вооруженных конфликтов. РЭБ - это очень важный элемент в комплексе как разведки, так и влияния на позиции, возможности и боеспособность врага.

Wikipedia РЭБ - Москва-1

Комплекс — совокупность согласованных действий военных сил по защите собственных работы радиоэлектронных средств (РЭС) и систем управления войсками и оружием от примененной противником радиоэлектронной разведки и ведения контррадиоэлектронного противодействия. Также РЭБ помогает получать информацию о местонахождении РЭС, систем управления войсками и оружия противника. Основная задача перед войсками радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил России состоит в дезорганизации управления войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), снижение эффективности его радиоэлектронной разведки Украины и использования оружия и боевой техники, а также обеспечение устойчивости работы собственных систем и средств управления войсками.

Россия стала всерьез вкладываться в тему радиоэлектронной борьбы после 2008 г. В феврале 2009 г. на государственном уровне принимается решение о создании «Концерна Радиоэлектронные технологии». Главной его задачей на первом этапе стала разработка новых систем защиты для авиации. Сейчас они спасают жизни наших летчиков в зоне специальной военной операции (СВО).

РЭБ, как и любая техника, по итогам СВО меняется. Российские разработчики учитывают опыт, который они получают и дорабатывают каждый комплекс. По результатам СВО инженеры уже провели как минимум сотню доработок. По итогам этого опыта формируется картина комплексов следующих поколений. Специалисты концерна в части РЭБ регулярно присутствуют в зоне СВО.