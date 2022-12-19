Евросоюз ввел санкции против AstraLinux, Шадаева и Роскомнадзора

Евросоюз ввел девятый пакет санкций против России, запрещающий поставки ноутбуков, дронов и жестких дисков. Также под санкции попали министр цифрового развития Максут Шадаев, Роскомнадзор и компания «Русбитех».

ЕС запретил поставлять в Россиию ноутбуки и дроны

Европейский Союз (ЕС) ввел новый, девятый по счету пакет санкций против России. Санкции вводятся в ответ на проводимую Россией специальную военную операцию (СВО) на территории Украины.

В частности, ограничения на поставку оборудования в Россию ЕС были расширены за счет игрушечных дронов, ноутбуков, жестких дисков, ИТ-компонентов, приборов ночного видения и радионавигации, камер и линз, генераторов. Также запрещается оказание услуг по тестированию и анализу комплексных механических и электрических систем, состава и чистоты, физических свойств и услуг технического осмотра.

Санкции против Максута Шадаева и Роскомнадзора

В перечень лиц, в отношении которых вводятся санкции, включены, российские масс-медиа и члены Правительства, также вводится запрет на вещание российских государственных телеканалов. Среди попавших под санкции значится министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Как поясняется в публикации журнала ЕС, Шадаев ответственен за предоставление цифровых и телекоммуникационных сервисов в новых российских регионах: Донецкая и Луганская народная республики (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, указывают в ЕС, Минцифры участвовала в проведении в России частичной мобилизации.

Также санкции вводятся против Роскомнадзора. В ЕС указывают, что данное ведомство ввело ограничения на освещение российскими СМИ тематики СВО, в том числе запретило публиковать интервью Президента Украины Владимира Зеленского. Веб-сайты, которые нарушают данный запрет, блокируются. Также Роскомнадзор заблокировал доступ к социальным сетям Twitter и Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Санкции введены и в отношении гендиректора «Национальной медиагруппы» (НМГ) Светланы Балановой, которая также возглавляет общественный совет при Роскомнадзоре. Ранее ЕС ввел санкции против главы Роскомнадзор Андрея Липова. Также санкции в отношении Шадаева, Липова и его заместителей вводила Канада.

В Минцифры не стали комментировать санкции ЕС. В Роскомнадзоре не ответили на запрос CNews по данному вопросу. В медийной сфере санкции также были введены в отношении «Всероссийской государственной телерадиокомпании» (ВГТРК), НМГ и АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT).

Санкции против «Русбитеха» и ИТ-поставщиков Минобороны

Кроме того, ЕС ввел санкции против ряда компаний – поставщиков оборудования для Вооруженных сил России (ВС РФ). Среди них – компания «Русбитех».

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В ЕС указывают, что разработанная компанией ОС AstraLinux используется командными пунктами ВС РФ. Кроме того, «Русбитех» разработала Автоматизированную подвижную единицу (АПЕ-5), используемую для коммуникаций среди подразделений ВС РФ. К моменту публикации в «Русбитех» не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Введены санкции и в отношении Концерна КРЭТ («Концерн Радиоэлектронные технологии»), являющегося подразделением госкорпорации «Ростех». КРЭТ разрабатывает систему радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», используемую ВС РФ. Сам «Ростех» находится под санкциями ЕС с начала 2022 г.

Кроме того, санкции введены в отношении компании «Радиоавионика», разрабатывающей комплекс «Стрелец-М», обеспечивающий разведку, управление и связь для ВС РФ. Введены санкции в отношении Главного вычислительного центра Генерального штаба, который, как утверждается, проводит расчеты для осуществления ракетных атак по территории Украины.