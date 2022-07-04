150 ГИС будут переведены на «Гостех» в приоритетном порядке

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев провели совещание по переводу государственных информационных систем на единую цифровую платформу «Гостех» с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и заместителями глав субъектов по цифровой трансформации, всего – более 250 участников. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В мероприятии также приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования России Илья Баланин, заместитель руководителя Росимущества Роман Шередин, первый заместитель главы Минздрава Владимир Зеленский, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, за счет использования готовых сервисов платформы, удалось сократить сроки создания ГИС в два-три раза. При этом системы разрабатываются с учетом дальнейшего масштабирования и развития.

«Президент поставил перед нами задачу достичь технологического суверенитета. И использование отечественной платформы “Гостех” позволит ее выполнить. Она является самой защищенной, в том числе, за счет импортозамещения всех базовых компонентов. На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). На данный момент проведена инвентаризация около 500 государственных информационных систем. 150 из них в связи с высокой социальной значимостью будут переведены на «ГосТех» в приоритетном порядке, три уже находятся в процессе. Масштабный же перевод всех государственных информационных систем планируется к 2024 г. Сейчас идут подготовительные работы в части планирования технической базы, изменений в нормативно-правовых актах, разработки стандартов и методических рекомендаций. По моему поручению в ближайшее время будут утверждены дорожные карты перевода ФОИВов и регионов на платформу. Руководителям цифровой трансформации необходимо взять на свой личный контроль график работ и масштабирование лучших практик», – отметил Дмитрий Чернышенко.

На данный момент на заключительной стадии находятся три проекта по переводу государственных информационных систем на платформу «Гостех». Это информационные системы ФОМС, Минспорта и Росимущества России.

Так, идет подготовка к запуску в промышленную эксплуатацию ГИС ОМС. С 1 декабря 2022 г. цифровые полисы будут доступны всем гражданам. Получить бесплатную медицинскую помощь можно будет по документам, удостоверяющим личность, данные полиса обязательного медицинского страхования уже будут храниться в новой информационной системе.

ГИС ФКиС – информационная система Минспорта – готовится к промышленной эксплуатации. С 1 сентября 2022 г. заработают сразу несколько цифровых сервисов и подсистем, включая электронную запись в спортивные школы с помощью портала «Госуслуг».

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В ряде регионов началась опытная эксплуатация ФГИАС ЕСУГИ – информационной системы Росимущества для автоматизации процессов управления федеральным имуществом и ведения реестров объектов такого имущества. На совещании было дано поручение расширить проект до управления всем госимуществом – муниципальным и региональным.

В 2022 г. уже был запущен региональный трек «Гостех». Первым о переводе 50 своих информационных систем на платформу заявил Санкт-Петербург.

К пилотному региональному проекту также присоединились Сахалинская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская области и город Казань. Во второй половине 2022 г. будет проведен аудит региональных информационных систем и сформирован список регионов, которые в первую очередь переведут свои сервисы на платформу «Гостех».

«Подход Санкт-Петербурга заключался в том, чтобы пойти к «клиентам» туда, где они привыкли получать информацию – в социальные сети, телеграм-каналы. Городской портал Санкт-Петербурга и миниприложение в VK проинтегрировали с соцсетями и с помощью API и партнеров реализовали приложения для разных городских аудиторий. Это позволило сократить дистанцию между городскими властями и гражданами. Опыт Санкт-Петербурга необходимо масштабировать на другие города. Платформа “Гостех” выступит единым шлюзом сервисов, стандартизирует эти сервисы, чтобы каждый субъект и каждый город могли модернизировать свои городские и региональные системы и дали возможность гражданам пользоваться услугами в тех средах, где им удобно и привычно», – сказал директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин.