Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Винокуров Леонид



Импортозамещение 2024: итоги и планы 1
13.11.2024 Леонид Винокуров -

Леонид Винокуров, «Интерпроком»: Управление ТОиР превращается из сервисной функции в стратегическую, и это глобальный тренд

 1
13.07.2010 SAP Форум 2010: инновации становятся полем битвы ИТ-гигантов 1
22.03.2006 "ТехноСерв" расскажет о финансах 1
26.04.2005 "ТехноСерв" растет за счет телекома 2
04.02.2005 России нужно в 10 раз больше ИТ-специалистов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Винокуров Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5277 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
X Corp - Twitter 2845 1
OpenText 207 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Unicon - Юникон 18 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
InterProCom - Интерпроком 42 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Алюминиевые продукты УК 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Федеральное казначейство России 1772 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 6 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
On-demand - "по требованию" 188 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 362 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 676 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 44 1
SAP Business ByDesign 6 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Ананьев Алексей 110 2
Натрусов Артем 284 1
Чистякова Алена 1 1
Ефимова Мария 4 1
Ананьев Дмитрий 78 1
Филатов Андрей 114 1
Мартынов Владислав 113 1
Шлыков Алексей 45 1
Борисова Полина 13 1
Лагунин Дмитрий 7 1
Кухарский Михаил 1 1
Годин Владимир 2 1
Севастьянов Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Европа 21767 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Америка Латинская 1812 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Беларусь - Минск 631 1
Украина - Киев 1125 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Образование в России 2190 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 191 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
The Economist 45 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
SAP Quality Awards 6 1
SAP World Tour 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще