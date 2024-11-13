Винокуров Леонид
Винокуров Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Ананьев Алексей 110 2
|Натрусов Артем 284 1
|Чистякова Алена 1 1
|Ефимова Мария 4 1
|Ананьев Дмитрий 78 1
|Филатов Андрей 114 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Шлыков Алексей 45 1
|Борисова Полина 13 1
|Лагунин Дмитрий 7 1
|Кухарский Михаил 1 1
|Годин Владимир 2 1
|Севастьянов Владимир 1 1
|The Economist 45 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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