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UiPath на CNews Forum поможет компаниям подготовиться к новым вызовам

UiPath, лидер рынка роботизации бизнес-процессов (RPA), в качестве генерального партнера примет участие в CNews Forum 2021: Информационные технологии и представит систему RPA-решений для бизнес-процессов.

Артем Виноградов, директор по работе с ключевыми клиентами российского представительства компании UiPath, представит доклад «Как компании подготовиться к новым вызовам: взгляд UiPath».

RPA – это технология, которая позволяет настраивать компьютерное программное обеспечение или робота для имитации и интеграции действий человека, взаимодействующего с цифровыми системами, для выполнения бизнес-процесса.

RPA-решения являются полноценными участниками бизнес-процессов и взаимодействуют не только с данными и друг другом, но и с настоящими сотрудниками, так как бы это делали реальные люди: сортируют запросы по отделам, ставят задачи, контролируют процессы, анализируют и формируют отчеты.

Благодаря роботам, несколько часов в день освобождается у сотрудников для выполнения более сложных задач, не связанных с рутинными операциями, а перечисленные выше преимущества помогают увеличить доход компаний до 27%.

Обработка счетов-фактур, расчет зарплат, сравнение цен поставщиков, сортировка и извлечение клиентских данных, формирование возвратов и даже найм сотрудников — все это прямые кандидаты на автоматизацию с помощью RPA. С помощью RPA-решений производительность труда качественно растет (на 52%), что позволяет повысить конкурентоспособность бизнеса на рынке (на 19%) и обеспечить простор для масштабирования деятельности даже без увеличения штата. Кроме того, по данным The Economist за 2019 год, автоматизация рабочих процессов ведет к снижению вызванных человеческим фактором ошибок на 32%, ускорению внедрения инноваций на 20%, повышению согласованности процессов на 28%, повышению качества обслуживания клиентов на 27% и снижению операционных расходов на 25%.

Это лишь несколько решений из тех, что помогли компаниям успешно преодолеть вызовы и сложности, появившиеся за последние два года, подробнее можно узнать на выступлении.

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