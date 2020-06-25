Abbyy опубликовала подходы к принципам разработки надежного искусственного интеллекта

Abbyy объявила о своих подходах к принципам создания надежного искусственного интеллекта (ИИ). Принципы направлены на поддержку прозрачности работы моделей машинного и глубокого обучения. Abbyy призывает всех технологических лидеров присоединиться к этой инициативе.

Все больше организаций как во всем мире, так и в России начинают использовать технологии искусственного интеллекта для задач бизнеса, в том числе решения с открытым исходным кодом, чтобы оптимизировать бизнес-процессы, улучшать качество обслуживания клиентов и создавать новые продукты и сервисы. Именно поэтому вопросы этического использования данных и надежности технологий ИИ становятся крайне важными. Аналитики полагают, что открытые, прозрачные и этичные технологии искусственного интеллекта станут драйвером внедрения ИИ и развития инноваций. По оценкам Gartner, к 2025 г. крупные предприятия в 30% контрактов будут прописывать обязательное требование использовать объяснимый и этичный ИИ при покупке цифровых решений.

В интеллектуальных решениях Abbyy для обработки информации и извлечения данных применяются технологии искусственного интеллекта, такие как машинное обучение (ML), нейронные сети, обработка естественного языка (NLP), и компьютерное зрение (Computer Vision). Поддерживая глобальные инициативы по развитию надежных технологий ИИ и их этичного использования, компания объявила о своих подходах к принципам, которыми руководствуется при разработке и внедрении технологий ИИ, и призывает других технологических лидеров поддержать стандарты надежного ИИ: разрабатывать технологии ИИ, которые отвечают отраслевым стандартам производительности, точности и безопасности; расширять возможности клиентов и партнеров, разрабатывая технологии, которые помогают более глубоко понимать содержание документов, и поддерживать инициативы клиентов и партнеров в области цифровой трансформации с помощью технологий искусственного интеллекта, которые повышают эффективность, конкурентоспособность и социальную значимость бизнеса; обеспечивать наглядность характеристик и показателей производительности технологий и решений в области искусственного интеллекта, и быть открытыми к обратной связи; придерживаться фундаментальных принципов защиты и обработки персональных данных, включая принцип «спроектированной защиты данных» (privacy by design) при разработке ПО; защищать конфиденциальные данные клиентов и партнеров при использовании данных в целях обновления и обучения ее продуктов на основе ИИ; развивать культуру этичного использования ИИ и популяризировать его пользу для общества.

«Успех любого бизнеса сегодня напрямую зависит от эффективного использования технологий, и все больше растет спрос на технологии искусственного интеллекта, поэтому создание инновационных решений и вопросы этики становятся неразрывно связанными, – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор "Abbyy Россия". – Придерживаясь высоких стандартов производительности, точности и безопасности наших решений, мы поддерживаем инициативы клиентов и партнеров в области цифровой трансформации с помощью технологий искусственного интеллекта, которые повышают эффективность и конкурентоспособность бизнеса».

«Этичное использование технологий ИИ позволяет ответственно подходить к вопросам цифровой трансформации и внедрению инноваций, расширению возможностей бизнеса и человека, – отметил Константин Анисимович, директор по разработке технологий группы компаний Abbyy. – Именно поэтому Abbyy стремится обеспечить наглядность характеристик и показателей производительности технологий и решений в области искусственного интеллекта».