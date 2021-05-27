Abbyy: 51% российских компаний считает нехватку данных и их низкое качество главным препятствием для эффективного управления бизнес-процессами

Abbyy, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов, подвела итоги исследования о том, какие методы подготовки внедрению ИТ-решений используют представители российских компаний. Оказалось, что из-за недостатка данных и их низкого качества руководители чаще всего опираются на традиционные методы анализа бизнес-процессов, опрашивая сотрудников (47%) и привлекая консалтинговые компании (11%). Такой подход требует дополнительных финансовых затрат и замедляет реализацию проектов. 49% организаций планируют в ближайшем будущем начать использовать для этих целей Process Mining платформы.

27% руководителей и специалистов, опрошенных Abbyy, сообщили, что значительная часть их процессов проходит вне информационных систем и не оставляют цифровых следов. Еще 16% респондентов отметили, что данные о процессах слишком быстро устаревают, а в 8% случаев системы не хранят журналы событий без дополнительной доработки. Получить и проанализировать недостающую информацию об отдельных этапах процессов, сроках их выполнения и возможных отклонениях можно с помощью интеллектуальных технологий.

«Для современного бизнеса данные – это ценный нематериальный актив. Не собирать и не изучать информацию о процессах – то же самое, что не знать, что происходит в здании, где работают сотрудники. Те, кто имеют подробную информацию о своей деятельности, быстрее конкурентов запускают новые сервисы, улучшают качество обслуживания и снижают затраты на рутину. Один из способов начать собирать данные – это технология Task Mining. С ее помощью можно проанализировать действия пользователей во время работы с программами и приложениями, понять, как на самом деле они выполняют задачи, и как перестроить их так, чтобы получить лучшие результаты для компании», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор «Abbyy Россия».

«Результаты опроса Abbyy подтверждаются результатами схожего исследования, которое «Делойт» провел в апреле 2021 г. среди руководителей в 24 странах. Качество данных – это ключевой фактор не только для инициатив Process Mining, но и для любого вида бизнес-аналитики. С тем, что качество данных имеет первостепенное значение, согласны 51% респондентов, опрошенных «Делойт». Далее в списке причин — низкая приоритетность проектов Process Mining, сложности с финансированием, и отсутствие поддержки со стороны руководства», — отметил Сергей Кудряшов, партнер «Делойт» СНГ.

Исследование Abbyy проводилось в апреле-мае 2021 г., в опросе участвовало 60 представителей крупных российских организаций.