Abbyy выпустила новую версию Finereader Server

Abbyy выпустила новую версию Abbyy Finereader Server – корпоративного серверного решения для распознавания документов и преобразования файлов в PDF и другие форматы. Теперь с помощью продукта Abbyy можно не только оцифровывать большие объемы информации, но и упорядочивать хранение данных, автоматически удалять дубликаты, а также на 16% быстрее обрабатывать чертежи и крупноформатные документы. Кроме того, в решение встроена сверточная нейросеть, которая позволяет до 20% увеличить скорость распознавания различных штрих-кодов, включая QR, которые широко применяются в задачах ритейлеров, банков, логистических и транспортных компаний.

По данным исследования O’Reilly «Состояние качества данных в 2020 г.», большинство крупных компаний испытывают трудности при работе с корпоративной информацией. В числе наиболее распространенных проблем – большое число корпоративных источников и дублирование информации в них (60%) и отсутствие контроля над качеством входящих данных (49%). Устранить эти проблемы помогают технологии интеллектуальной обработки информации, которые позволяют полноценно управлять потоками корпоративных документов, получать только значимые данные и использовать их для развития бизнеса.

«В любой крупной компании сотрудники создают, распечатывают, корректируют и пересылают друг другу документы. Это помогает им анализировать изменения, сохранять наработки и принимать решения, что делать дальше: отправить договор на согласование, сохранить документ в архиве или, например, отправить клиенту. Большинство таких файлов нужны лишь временно, а хранить их в организациях дорого и неэффективно. Новая версия Abbyy Finereader Server призвана решить эту проблему: наше решение находит в многомиллионном потоке документов полные копии и определяет, какие из этих файлов надо удалить. Такой подход позволяет экономить вычислительные мощности при миграции данных, а также снижает затраты на обработку и хранение информации», – отметил Дмитрий Шушкин, генеральный директор «Abbyy Россия».

Новые возможности Abbyy Finereader Server: автоматическое удаление полных дубликатов – файлов в другом формате и с другим названием, которые по содержанию ничем не отличаются от оригинала. Это позволяет компании избавляться от одинаковых документов, чтобы избегать путаницы и освободить место в файловом хранилище. Подобная функциональность актуальна при создании электронных архивов или миграции данных при вводе новых систем в эксплуатацию; единый веб-интерфейс для распознавания и конвертации файлов внутри организации. Сотрудники могут быстро распознавать тексты и конвертировать их в нужный формат, без необходимости использовать дополнительные программы; профили предварительной обработки документов. Решение позволяет создавать автоматические настройки предобработки документов перед конвертацией или распознаванием, которые можно повторно использовать в разных бизнес-процессах. Например, поворот на 90 градусов, изменение цветности, исправление искажений и т.д.; улучшено сжатие цветных изображений. Использование MRC-алгоритмов помогает уменьшать размер файла, сохраняя внешний вид и качество исходного документа, что особенно полезно при передаче больших объемов информации в графических форматах. В новой версии уровень сжатия показывает до 30% лучший результат для цветных и серых изображений; улучшено распознавание штрих-кодов ISBN, PDF417, Aztec и QR, которые широко применяются в библиотечном деле, пассажирских, железнодорожных и авиаперевозках, маркетинге и ритейле. За счет применения нейросетей качество распознавания повысилось до 15% для разных типов кодов. Скорость распознавания выросла на 20%; распознавание технической документации, пакетов документов с чертежами и крупноформатных документов стало на 16% быстрее; поддержка юридически значимой электронной цифровой подписи. PDF-документ, созданный в Abbyy Finereader Server, можно сразу подписать ЭЦП, а затем отправить контрагенту или сохранить копию в электронном архиве, что актуально, в том числе, в условиях удаленной работы.