Рынок искусственного интеллекта в России в 2019 г. вырастет до $140 миллионов

Около 30% крупных компаний в России уже внедрили искусственный интеллект или запустили пилотные проекты в этой сфере. Остальные 70% намерены сделать это в следующие два года. Аналитики прогнозируют рост инвестиций в данной сфере на 30% в год до 2023 г.



Исследование IDC

По итогам 2019 г. объем российского рынка искусственного интеллекта достигнет $139,3 млн. При этом аналитики прогнозируют рост инвестиций в этой сфере на 30% в год до 2023 г. К такому выводу пришла компания IDC, обнародовавшая результаты исследования «Рынок искусственного интеллекта в России».

Исследование охватывает более 200 представителей крупного бизнеса. Под искусственным интеллектом IDC понимает программы и решения, способные к имитации человеческого поведения и самообучению путем анализа причинно-следственных связей и корректировки своих действий.

Применение искусственного интеллекта в бизнесе

Около 30% компаний, участвовавших в исследовании, уже запустили пилоты с применением искусственного интеллекта или используют его для ведения бизнеса. Оставшееся 70% собираются внедрить у себя такие технологии в течение следующих двух лет. Бизнес использует искусственный интеллект по большей части для интеллектуальной обработки данных и автоматизации служб поддержки. Еще одно популярное направление — создание цифровых помощников для сотрудников, которые работают с информацией.

В России активно разрабатываются решения, предназначенные для распознавания данных в документах, а также их извлечения, классификации и анализа. Сейчас это одно из самых приоритетных направлений — такие технологии используют 38% компаний из всех, которые внедрили искусственный интеллект.

Интеллектуальная обработка данных дает этим компаниям возможность повысить качество обслуживания клиентов. Искусственный интеллект используется для того, чтобы регистрировать пользователей, автоматически отвечать на запросы в поддержку, удаленно подтверждать личность и т. д. Согласно прогнозу, к 2021 г. подобных проектов будет уже в два раза больше. Это связано в том числе с быстрым ростом объема неструктурированных данных — это проблема затрагивает 78% российских компаний, и их количество растет.

Около 30% крупного бизнеса в России использует искусственный интеллект

Как поясняет директор по исследованиям IDC Россия и СНГ Елена Семеновская, развитие искусственного интеллекта поддерживается ростом объема данных, которые представляют ценность для бизнеса. При этом перед компаниями встает выбор: использовать искусственный интеллект как самостоятельную систему или встроить в существующие процессы.

Гендиректор Abbyy Россия Дмитрий Шушкин полагает, что российский рынок искусственного интеллекта вступает в зрелую фазу развития: компании переходят от пилотов к реальному применению. Эти технологии задействуются в финансовом планировании, управлении рисками, маркетинговых акциях и т. д. В частности, около трети игроков рынка искусственного интеллекта используют технологии обработки естественного языка, и доля таких компаний должна увеличиться в два раза к 2021 г. Около 60% участников исследования считают своим приоритетом разработку полноценной стратегии применения искусственного интеллекта.

Как развивают искусственный интеллект в России

Напомним, на днях Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и РПФИ подписали соглашение о создании альянса в сфере искусственного интеллекта. Альянс будет развивать рынок искусственного интеллекта, продвигать за рубежом российские разработки в этой сфере и помогать решать различные отраслевые проблемы, включая нехватку кадров.

Альянс является открытым объединением, к которому могут присоединяться и другие компании. Он не будет финансироваться из бюджета. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, у фонда уже есть договоренности с инвесторами, согласно которым они вложат около $2 млрд в российские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта.

В октябре 2019 г. Президентом России Владимиром Путиным была утверждена стратегия развития искусственного интеллекта в России. Авторы стратегии отмечают, что в связи с ускорением внедрения решений на базе искусственного интеллекта рост мировой экономики в 2024 г. составит не менее $1 трлн. Стратегия направлена на то, чтобы Россия не упустила на этом рынке свою долю. В настоящий момент Россия занимает 1-2% мирового рынка искусственного интеллекта, но реализация стратегии может довести этот показатель до 10-15%.

Кроме того, в России появится подкомиссия по развитию искусственного интеллекта — в составе правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Соответствующий проект постановления Правительства разрабатывается в Минэкономразвития.