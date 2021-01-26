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Подтверждена совместимость Abbyy Finereader Engine с «Ред ОС»

Интеграция Бизнес-приложения Системное ПО

«Ред софт» и Abbyy в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование совместимости продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу технологического продукта Abbyy Finereader Engine с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Abbyy Finereader Engine – многофункциональный инструментарий разработчика, который позволяет встраивать в разрабатываемые приложения интеллектуальные технологии распознавания. С применением OCR на основе технологий искусственного интеллекта можно создавать приложения с функциями качественного распознавания информации из изображений, фотографий, скриншотов мониторов и дисплеев, в том числе с сохранением в файлы офисных форматов с возможностью поиска. Также с помощью Abbyy Finereader Engine можно определять типы документов и сравнивать версии документов между собой.

«То, как пользователь ощущает себя в среде операционной системы – важный показатель ее эффективности. Ему должны быть доступны все необходимые для работы инструменты. Продукты Abbyy среди самых популярных, поэтому совместимость с ними определенно расширяет возможности Ред ОС», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«При разработке и создании новых технологий Abbyy придерживается принципов кроссплатформенности. Мы стремимся сделать так, чтобы решения компании для интеллектуальной обработки информации и анализа бизнес-процессов одинаково хорошо работали на любых операционных системах и устройствах, помогая заказчикам повышать эффективность, решать трудоемкие задачи бизнеса и привлекать новых клиентов. Сотрудничество с компанией «Ред софт» позволит нам предоставить больше возможностей по обработке документов и данных для пользователей Linux», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор «Abbyy Россия».

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