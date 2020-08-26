Российский онлайн-аукцион по продаже плохих долгов Debex выходит на рынок США

Debex, онлайн-аукцион, позволяющий юридическим лицам продавать и покупать просроченные долговые обязательства, запускает платформу Debexpert.com в США. Первые торги на площадке ожидаются в ноябре 2020 г.

«Debex сегодня занимает доминирующее положение в онлайн-продажах долгов в России. По сути, сейчас это целая экосистема сервисов, направленных на быструю и удобную продажу и покупку цессий. Для нас важно, чтобы на крупнейшем мировом рынке долгов все работало идеально, поэтому перед выходом в США мы проводим комплексную проверку всех параметров площадки, а также дорабатываем сервис с учетом потребностей местных клиентов. При огромных объемах сделок американский рынок находится в “доцифровой” стадии. Многие сервисы, которые мы считаем уже стандартными, в США отсутствуют. Поэтому у нашей компании есть все шансы занять там заметную долю рынка», – сказал Саша Данилов, генеральный директор Debex.

Ключевое преимущество Debex – скорость и удобство покупки и продажи долгов за счет высокой автоматизации процесса совершения сделки. Покупатели до начала торгов могут детально познакомиться с долговым портфелем, чтобы оценить, насколько он подходит под профиль деятельности компании. Клиенты сервиса видят всю информацию о лоте, могут общаться между собой, а также обмениваться файлами. Торги длятся 60 минут, побеждает тот покупатель, который предложит максимальную цену. Debex обеспечивает гарантирует безопасность каждой сделки: все продавцы и покупатели проходят строгий контроль, исключающий любые нарушения.

Онлайн-аукцион позволяет покупателям приобретать лоты, соответствующие профилю компании и нужной им географии, что повышает ликвидность всего долгового портфеля покупателя. Кроме того, на аукционе коллектор может быстро продать ту часть портфеля, которая ему по каким-то причинам не подходит.

По разным оценкам, объем продаваемых ежегодно просроченных долговых обязательств в сегменте потребительского кредитования в США колеблется от $120 до $150 млрд. По этому показателю американский рынок является крупнейшим в мире. Общая сумма сделок по продаже долгов, совершенных на рынке за 2019 г., составила $4 млрд. В 2020 и 2021 гг. ожидается кратный рост продаж портфелей плохих долгов.

«Во многих странах, в том числе и в США, рынок продажи “плохих” долгов входит в цифровую трансформацию намного позднее других. Наша задача - полностью изменить процесс совершения сделки, сделав его более быстрым, простым и прозрачным. По этой причине мы ощущаем огромный интерес к нашему продукту во многих странах мира. Компания уже готовится к работе в Испании, в ближайшие месяцы мы начнем работу в Казахстане. Подготовка к запуску продукта в США входит в финальную стадию. Я надеюсь, мы сможем дать участникам этого рынка инструмент, который давно ждали», – сказал Дмитрий Шушкин, ИТ-эксперт, сооснователь Debex.