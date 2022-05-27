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В «Опоре России» создана комиссия по развитию радиоэлектронной отрасли

На заседании президиумов «Опоры России» и НП «Опора» 27 мая 2022 г. было принято решение о создании комиссии по развитию радиоэлектронной отрасли.

Комиссию возглавит Светлана Легостаева, генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника», вошедшей в марте в состав ассоциации НП «Опора».

«В рамках работы комиссии мы планируем заниматься расширением производственной кооперации и вовлечением в эту деятельность региональных предприятий малого и среднего бизнеса. Наша общая задача на сегодня – сделать максимум для обеспечения технологического суверенитета нашей страны. Решить ее можно только сообща, в плотном взаимодействии власти, представителей отраслевых объединений и деловых сообществ, крупного, малого и среднего бизнеса. Сотрудничество с представителями малого и среднего бизнеса из регионов в области разработки и производства радиоэлектронной продукции, ее внедрения и поддержки у заказчиков, формирования необходимой нормативной базы и мер поддержки – таковы приоритетные направления работы комиссии», – сказала Светлана Легостаева.

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