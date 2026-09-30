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Пангин Дмитрий

СОБЫТИЯ


30.09.2026 Биллинговая платформа «айФлекс» обеспечивает прием платежей в новом ИИ-сервисе FinamX 1
03.07.2018 «Точка» и Penenza.ru создают онлайн-продукт для участников тендеров 1
03.04.2017 OTC.RU интегрировала в систему поиска тендеров технологии на базе машинного обучения 1
07.11.2014 OTC.RU обновила платформу по проведению торгов 1
05.08.2014 «Росэнергобанк» и OTC.RU запустили ЭТП «Энергопол» для предприятий ТЭК 1
18.04.2014 OTC.RU обновила функционал своих электронных торговых площадок 1
07.04.2014 OTC.RU и «РТС-тендер» обеспечат СМБ дальних регионов России легкий доступ к электронным торгам 1
02.04.2014 OTC.RU разработал решение для обсуждения закупок на торговой площадке 1
21.03.2014 Государственные и коммерческие торги в электронной форме пришли в Крым 1
18.03.2014 Клиентам OTC.RU и «РТС-тендер» стал доступен сервис интеллектуального поиска по электронным площадкам 1
17.07.2013 Клиенты «РТС-тендер» и ОТС.RU смогут общаться «вживую» с помощью видеоконференцсвязи Mind 1
16.11.2009 Новое решение CBOSS поможет операторам организовать целевой маркетинг 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Пангин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12787 3
Yandex - Яндекс 9363 3
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 141 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 72 5
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 4
Росэнергобанк 34 1
ОТС АО - ОТС-маркет - ОТС-тендер - OTC-tender 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13863 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 81 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54708 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10040 3
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 795 3
Оповещение и уведомление - Notification 6109 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13291 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4379 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13806 1
AdTech - Look-alike, LaL - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 83 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6663 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2465 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1604 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 795 1
Data monetization - Монетизация данных 1991 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3228 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6122 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23169 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 855 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5079 1
Оцифровка - Digitization 5259 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6694 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36721 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9421 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10151 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5732 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8382 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24713 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2747 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 296 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8763 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3730 3
CBOSS dm 2 1
Росэнергобанк - Энергопол ЭТП 1 1
Степанов Виктор 10 3
Королев Алексей 22 1
Путин Владимир 3470 1
Бречалов Александр 12 1
Еремин Андрей 17 1
Завадских Андрей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 168223 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3235 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2909 2
Азия - Азиатский регион 5952 1
Россия - ЮФО - Севастополь 619 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1093 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1947 1
Россия - СФО - Новосибирск 4934 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14857 1
Украина 7955 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1229 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1312 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 745 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1037 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 588 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 174 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 260 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5554 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3817 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27626 5
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 465 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58372 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12430 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4667 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7100 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6100 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1008 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11755 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16329 1
Латинский алфавит 201 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54042 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6625 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8906 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудфинансирование - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 77 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 758 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1415 1
ОПК - Артиллерия - Artillery 75 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7930 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2467 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1503 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 168 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 313 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 864 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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