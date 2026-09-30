Индексная книга (каталог) CNews*
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Пангин Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Пангин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12787 3
|Yandex - Яндекс 9363 3
|CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 1
|Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 141 1
|РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 72 5
|Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 4
|Росэнергобанк 34 1
|ОТС АО - ОТС-маркет - ОТС-тендер - OTC-tender 7 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13863 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4981 1
|Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 81 1
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3730 3
|CBOSS dm 2 1
|Росэнергобанк - Энергопол ЭТП 1 1
|Степанов Виктор 10 3
|Королев Алексей 22 1
|Путин Владимир 3470 1
|Бречалов Александр 12 1
|Еремин Андрей 17 1
|Завадских Андрей 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.