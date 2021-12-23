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«Опора России» и НП «Руссофт» договорились о сотрудничестве

21 декабря 2021 г. в Москве в ходе заседания ИТ-Комитета «Опоры России» состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий между «Опорой России» и НП «Руссофт». Соглашение подписали Исполнительный директор Организации Андрей Шубин и Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров.

Стороны договорились оперативно осуществлять взаимодействие для формирования единой позиции по наиболее актуальным вопросам функционирования ИТ-отрасли, в числе которых налоговая политика, меры господдержки, нормативно-правовое регулирование, подготовка кадров, выход на зарубежные рынки.

Кроме того, планируется проведение совместных мероприятий, экспертный и информационный обмен, а также и взаимное вовлечение членов «Опоры России» и «Руссофт» в обсуждение основных проблем ИТ-отрасли.

По словам руководителя Комитета «Опоры России» по информационным технологиям, члена Президиума Правления «Опоры России» Елены Волотовской, которая выступила инициатором подписания Соглашения, теперь дело за практикой: «В ходе подготовки документа, мы постарались нащупать те точки будущего взаимодействия, которые позволят добиться реальной синергии наших действий. Спектр тем, по которым мы можем дополнять друг друга и работать на результат, практически неограничен. Мы с коллегами из "Руссофт " говорим на одном языке и имеем общие взгляды по большинству вопросов».

Валентин Макаров, президент НП «Руссофт» отметил, что подписание соглашения с «Опорой России» является для Ассоциации новым шагом в продвижении цифровой трансформации: «Расширяется база поддержки “Руссофт” по цифровизации образования, медицины, всего спектра МСП. Объединение усилий с “Опорой России ” позволит более эффективно лоббировать изменения в государственном регулировании для его соответствия требованиям цифровой экономики».

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