Исследование: 80% работников уверены, что роботы будут трудиться наравне с людьми

Naumen и HeadHunter провели исследование и выяснили отношение работодателей и сотрудников к роботизации рабочих мест.

Опрошенные не сомневаются, что искусственный интеллект будет наравне с человеком выполнять рабочие задачи. Этот ответ выбрали 80% респондентов. Мнения о том, что может делать робот, разделились. Работодатели готовы доверить однотипные поручения, не требующие общения с людьми, и механический труд. Так ответили 80% и 71% представителей компаний соответственно. Сотрудники уверены, что искусственный интеллект подходит для обработки больших массивов информации и выполнения скучной или круглосуточной работы. Такие ответы набрали 58%, 55% и 52%.

«Несмотря на то, что респонденты реже отмечали функцию полноценного общения с клиентами как приоритетное направление роботизации, именно разговорный искусственный интеллект получил широкое распространение в нашей стране благодаря своей доступности», — сказал Игорь Кириченко, CEO Naumen. Он отметил, что компании делают ботов все человечнее в коммуникации: роботы хорошо понимают свободную и разнообразную речь, готовы к тому, что клиенты их перебивают, переспрашивают, просят подождать или внезапно меняют тему разговора, также они умеют точно учитывать детали запроса собеседника.

Наиболее привлекательными работодатели находят такие качества искусственного интеллекта как быстрая скорость работы (68%), круглосуточная доступность (59%) и низкая себестоимость труда (51%). По этим и другим причинам 65% уже сейчас готовы доверить часть задач сотрудников роботам. О потере работы вследствие роботизации заявили 14% сотрудников. Большинству из них предложили другую позицию в компании, а 3% были уволены, так как их должность упразднили. В ближайшие 10 лет только 5% рабочих мест в России будут полностью автоматизированы, а на горизонте 25 лет — 25%.

78% опрошенных сотрудников уверены, что роботы не смогут выполнять их работу, тем не менее, 77% респондентов проходят обучение или планируют это сделать, чтобы защитить себя от потери работы в результате роботизации.