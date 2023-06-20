Naumen выходит на рынок голосовых роботов для исходящих звонков

Российский вендор Naumen представил новый продукт — голосовых роботов для автоматизации обзвонов с поминутной тарификацией Naumen Erudite VoiceOut. С помощью решения компании могут быстро запускать обзвоны клиентов ботом по индивидуально разработанным сценариям и оплачивать только секунды разговора с абонентами. Автоматизация позволяет крупным и средним организациям в четыре раза сократить расходы на исходящие звонки. В рамках продукта эксперты Naumen настраивают и обучают голосовых роботов под ключ, благодаря чему они могут обеспечить конверсию в среднем на 30% выше, чем у операторов контакт-центра.

Компании решают большое количество задач в сфере исходящих коммуникаций с клиентами благодаря Naumen Erudite VoiceOut. В срок от двух недель с помощью решения можно автоматизировать продажи товаров и услуг, информирование об акциях, изменениях в работе или задолженностях, подтверждение и перенос доставки, опросы лояльности и удовлетворенности, актуализацию базы и другое. Транзакционная модель, реализованная в продукте, предполагает оплату только за секунды работы робота, без округления в большую или меньшую сторону.

Перед запуском обзвона команда Naumen Erudite VoiceOut строит сценарий диалога как под существующие процессы и задачи компании, так и с нуля, а после непрерывно дорабатывает бота, тестирует гипотезы для достижения необходимых KPI и повышения конверсии. Интеграция голосовых роботов с внутренними информационными системами сокращает время до совершения звонка. Автоматизация исходящих вызовов с помощью продукта показывает наибольшую эффективность в контактных центрах, где есть повторяющиеся задачи и регулярные кампании по обзвону базы, содержащей не менее 50 тыс. контактов.

Передача функции телемаркетинга в Naumen Erudite VoiceOut помогает расширить воронку продаж за счет охвата большей базы. Также решение позволяет улучшить клиентский опыт благодаря более быстрому совершению обратных звонков по входящим заявкам от клиентов. Оперативный доступ к аналитике в продукте дает компаниям возможность оптимизировать штат операторов и бюджет на маркетинг.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

«Ключевая особенность голосовых роботов Naumen Erudite VoiceOut — это результативность работы даже в условиях быстрого старта. Опыт, полученный в более чем 40 проектах в банках, ритейле и других отраслях, позволил сделать голосовых роботов, которые показывают 90–130% от конверсии оператора. Мы выделили работу с исходящими звонками в отдельное направление, чтобы эффективно решать конкретные задачи обзвонов благодаря сочетанию возможностей сразу нескольких продуктов Naumen — Naumen Erudite, Naumen Speech AI и Naumen Contact Center. В результате Naumen Erudite VoiceOut совмещает в себе скорость запуска проекта с глубиной проработки задач клиентов», — отметил Сергей Попов, директор департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen.