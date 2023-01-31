Naumen вывела на российский рынок синтеза и распознавания речи собственный продукт Speech AI

Российский вендор Naumen пополнил продуктовый портфель системой автоматического синтеза и распознавания речи Naumen Speech AI. Технология позволяет быстро и точно распознавать и преобразовывать в текст русскоязычную речь, а также озвучивать слова готовыми женскими и мужскими голосами или уникальными, созданными на основе собственных дикторских записей.

Технология распознавания речи (Automatic Speech Recognition) в продукте Naumen Speech AI позволяет работать в режиме потока и офлайн, а также устойчива к фоновому шуму. Решение демонстрирует высокую точность распознавания без дополнительного дообучения на данных компании-заказчика независимо от специфики лексики, поскольку модель обучена на десятках тысяч часов аудиозаписей из различных областей бизнеса. Технология автоматического синтеза (Text to Speech) в решении Naumen позволяет воспроизводить близкую к человеческому звучанию речь на основе русскоязычного текста. В библиотеке продукта доступны шесть различных голосов, помимо этого можно создать уникальный голос бренда на основе собственных дикторских записей длиной от 15 минут до 5 часов. Поддержка SSML-разметки дает возможность гибко настраивать скорость озвучки, интонации и паузы в синтезированной речи.

Внедренный в банке «Дом.РФ» голосовой помощник Naumen использует Naumen Speech AI, чтобы за доли секунды распознавать сказанное клиентом. По скорости ответов и диалоговым навыкам помощника удалось приблизить к живому человеку: менее 0,6% звонящих понимают, что с ними говорит робот, а не оператор.

С помощью Naumen Speech AI бизнес может решать различные задачи, связанные с клиентским сервисом: создавать голосовых ассистентов для обработки входящих звонков и исходящих обзвонов, настраивать речевую аналитику, озвучивать контент и другое.

«Продукт Naumen Speech AI используют крупные банки, традиционно заинтересованные в современных и надежных инструментах для создания голосовых помощников. Входящий в тридцатку крупнейших банков России УБРиР использовал решение Naumen для ассистента на входящей линии, который обслуживает совокупно до 27% поступающих в контакт-центр звонков», — отметил Сергей Попов, директор департамента контактных центров и роботизированных систем компании Naumen.

Naumen Speech AI дополнил экосистему продуктов компании, направленных на создание интеллектуальных помощников. Решение бесшовно работает в связке с no-code-платформой для создания голосовых и чат-ботов Naumen Erudite и коммуникационной системой для организации контакт-центра Naumen Contact Center.

«Мы наблюдаем высокую востребованность виртуальных ассистентов на российском рынке. Проведенное в 2022 г. Naumen исследование импортозамещения показало, что 57% российских компаний из крупного и среднего бизнеса имеют действующие проекты по развитию интеллектуальных помощников. Появление синтеза и распознавания в линейке решений Naumen позволяет проводить полный цикл работ по созданию голосовых ботов», — сказал Сергей Попов, директор департамента контактных центров и роботизированных систем компании Naumen.

Решение Naumen Speech AI размещается в контуре организации, поэтому компания может быть уверена в сохранности своих конфиденциальных данных.