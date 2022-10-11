ИИ от резидента «Сколково» поможет получить ипотеку в Уральском банке реконструкции и развития

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил отечественную платформу Beorg Smart Vision, разработанную резидентом «Сколково» компанией «Биорг». Об этом CNews сообщили представители «Биорг». Решение на базе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматической оцифровки документов и распознавания изображений позволило сократить время обработки комплектов кредитных заявок более чем в два раза – с 45 до 20 минут. Вместе с другими мерами оптимизации это позволило банку нарастить количество выданных ипотечных займов в 1,5 раза.

«Сократить время от заявки до получения услуги без потери качества – одна из важных задач банка. Для этого мы внедряем новые современные сервисы и оптимизируем собственные бизнес-процессы. В частности, мы внедрили автоскоринг – то есть более упрощенную систему оценки заемщика, применили интеллектуальный сервис обработки документов и запустили личный кабинет, где можно прикладывать все документы в отсканированном виде», – отметила Анна Севостьянова, управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР.

Технология Beorg Smart Vision обеспечивает стабильную скорость и непрерывность бизнес-процесса по распознаванию документов даже в периоды пиковых нагрузок. Решение позволяет банку автоматически проверять комплектность кредитной заявки, распознать паспорт, трудовую книжку, анкету по форме банка, в том числе рукописные данные, и сверить информацию о заемщике в разных документах.

«Если раньше все документы проверяли сами сотрудники, то сейчас они просто загружают данные в специальную папку. Платформа "Биорг" автоматически проверяет документы на соответствие стандартам. Сейчас на базе решения мы обрабатываем до 3000 кредитных комплектов в месяц, данные заемщиков надежно защищены», – уточнила Анна Севостьянова.

Как пояснил Тимур Хамзин, заместитель генерального директора «Биорг» по коммерции и развитию, данные передают по шифрованному каналу (ГОСТ) и дополнительно защищают механизмом деперсонализации: нейросети разрезают документы на части, оцифрованные данные собираются вместе только в защищенном контуре заказчика.

«Мы стараемся подробно анализировать потребности наших заказчиков и привносить для них дополнительную ценность: ускорять процессы, минимизировать расходы, повышать качество данных, одновременно обеспечивая их безопасность. Мы предлагаем финансовым учреждениям современные технологии скоринга пользователей по модели KYC (know your customer): проверку личности по документам, верификацию документов на подлинность, проверки на мошенничество», – рассказал Тимур Хамзин.

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Ежемесячно на платформе Beorg Smart Vision обрабатывают до 5 млн полей с персональными данными. Компания «Биорг» – зарегистрированный оператор персональных данных.

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«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) основан в 1990 г. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА, АЦ Эксперт на 01.01.2022). В 2022 г.регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг.

Компания «Биорг» – российский разработчик интеллектуальных систем на базе компьютерного зрения и машинного обучения для распознавания документов, в том числе рукописных форм и чертежей, и разметки наборов данных (датасетов). Компания предоставляет услуги по интеллектуальной обработке документов и их комплектов, оцифровке архивов, паспортов, кадровой и бухгалтерской документации, созданию электронных систем хранения документов. Резидент фонда «Сколково».