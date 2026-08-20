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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199873
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Турочкин Алексей

СОБЫТИЯ


20.08.2026 ГК «Инспарк» присоединилась к партнерской экосистеме платформы промышленного ИИ «АтомМайнд» 1
12.03.2024 Врач-кардиолог требует 300 миллионов у телемедицинской «дочки» Сбербанка 1
11.07.2019 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Турочкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 721 1
Industry Soft Solutions - Индастри Софт Солюшнс - Индастрисофт Солюшнс - ИСС 4 1
АйДиЭс 3 1
Онлайн патент - Online Patent 24 1
RedSys - РедСис 74 1
Магелан - Magelan 5 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 16 1
Teligent - Телигент 20 1
Optima Services 36 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8883 1
Patentus - Патентус 4 1
Ralieva Management LTD - Ралиева Менеджмент ЛТД 2 1
ПСБ - Промсвязьбанк 964 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 161 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Гроссмарт - Элекскор 7 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1172 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 411 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54068 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12950 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22816 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1431 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1074 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13960 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22980 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 512 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 1
Копейкин Алексей 16 1
Иванов Алексей 163 1
Хамбазаров Шамиль 1 1
Ананьев Дмитрий 83 1
Михайлов Алексей 116 1
Васин Василий 35 1
Козлов Николай 2 1
Левчин Константин 6 1
Елистратов Николай 90 1
Купцова Елена 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166647 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19574 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8262 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3156 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5524 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4617 1
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3840 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57831 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 23 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 684 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53594 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 539 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11360 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1735 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8858 1
Аренда 2697 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7538 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2439 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1487 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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