Naumen и Inspark подписали соглашение о сотрудничестве

Разработчик ITSM-решений Naumen и разработчик IoT-решений Inspark года подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предполагает совместную реализацию крупных проектов по сервисному обслуживанию на предприятиях промышленности и транспорта.

В рамках сотрудничества будет представлена полноценная интеграция IoT-мониторинга Inspark и решений Naumen для организации управления сервисной деятельностью в крупных предприятиях. Компании готовят совместные команды для крупных проектов импортозамещения в области ITSM/ESM.

Решения Inspark обеспечивают централизованный удалённый оперативный контроль, мониторинг и автоматизированное управление множеством объектов, сбор информации с многочисленных датчиков различных систем и приборов. Позволяют измерять производительность на основе объективных данных, полученных благодаря IoT.

Решение Naumen Service Desk предназначено для управления ИТ и сервисным обслуживанием на предприятиях. Помогает реализовать сервисную модель управления в ИТ-подразделениях и других внутренних службах, а также использовать все преимущества сервисного подхода при оказании услуг клиентам компании.

Решения, которые планируется задействовать в совместных проектах, включены в реестр российского ПО Минцифры России, а оборудование — в реестр Минпромторга.