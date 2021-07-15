Huawei представила решение Smart Campus

Huawei представила комплексное решение Smart Campus – технологическую платформу для построения умного города. Оно позволяет создавать единую интеллектуальную среду для широкого спектра технологических подсистем современного здания. Иными словами, Smart Campus – мозг умного здания, благодаря которому системы физической и противопожарной безопасности, климат-контроля, водоснабжения и энергообеспечения, ранее работавшие независимо друг от друга, теперь могут обмениваться информацией и взаимодействовать между собой в автоматическом режиме. При этом управление всей инфраструктурой осуществляется из единого центра, где роль человека сводится к принятию решений в чрезвычайной ситуации.

Smart Campus разработан в тесном сотрудничестве с российскими партнерами: «Инспарк», ITV и VisionLabs. Для Huawei запуск данного решения на российском рынке – это переход на новый уровень взаимодействия с локальными партнерами-разработчиками, развитие технологической экосистемы и новое уникальное бизнес-направление, которое на сегодняшний день не может предложить ни один другой вендор. Оно объединило в себе знания и умения российских специалистов, которые знакомы не только со спецификой рынка и требованиями российских заказчиков, но и с особенностями регулирующих органов и законодательства страны.

Универсальное решение Smart Campus развернуто на базе интеграционной платформы в публичном облаке SberCloud.Advanced, а его интеллектуальным центром стала Inspark IoT Platform. Интеграция с системами видеоаналитики ITV и VisionLabs и с платформой диспетчеризации Amelia от компании «Современные технологии» дает возможность реализовывать все функции мониторинга, управления и диспетчеризации в едином интерфейсе через ситуационный центр. Это позволяет осуществлять наблюдение за состоянием кампуса и его отдельными элементами, автоматически управлять инженерными системами, а также контролировать соблюдение эпидемиологических норм.

Smart Campus работает как единый механизм, поддерживает большое количество сценариев применения, легко и выгодно масштабируется благодаря работе из облака, что позволяет существенно уменьшить CapEx (капитальные расходы компаний) за счет использования модели тарификации по подписке. Благодаря взаимосвязи между элементами внутри кампуса обеспечивается максимальный уровень комфорта и безопасности его посетителей. Эффективные и удобные инструменты для администраторов и обслуживающего персонала способствуют улучшению качества пребывания в зданиях Smart Campus.

«Комплексное решение Smart Campus – это основа для построения умного города. Оно позволяет использовать все преимущества интеллекта умного здания: более рационально использовать ресурсы, повысить энергоэффективность, снизить аварийность, сократить эксплуатационные трудозатраты, обеспечить комфорт и безопасность. Все это дает возможность вывести управление зданием на качественно новый уровень и заложить основу для создания умного города, когда все его элементы взаимосвязаны и действуют как единый организм, – говорит Александр Криницин, директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия. – Решение создано при взаимодействии нескольких технологических партнеров, каждый из которых является лидером в своем направлении. По моему мнению, у него есть ряд уникальных преимуществ, позволяющих внести существенный вклад в развитие российского рынка информационных технологий, широкого применения искусственного интеллекта при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, соответствующих самым высоким современным требованиям».

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В универсальном решении реализован весь многолетний технологический опыт компании Huawei. Smart Campus – еще один шаг на пути реализации корпоративной стратегии TIGER, которая подразумевает плотное взаимодействие с локальными игроками и создание в России сообщества единого цифрового будущего.

На данный момент на территории Китая реализовано более 60 успешных проектов Smart Campus, а приобретенный опыт может быть использован и в России. Компания Huawei открыта для всевозможных партнерств для дальнейшей разработки, развития и внедрения данного решения в следующих направлениях: жилая и коммерческая недвижимость, технопарки, школы и университеты, объекты транспортной инфраструктуры, медицинские учреждения, складские и торговые помещения.