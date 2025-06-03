Российский универсальный контроллер Inspark PRO под управлением российской ОС Astra Linux

ГК «Инспарк» и «Группа Астра» подписали соглашение о технологическом партнерстве. Ранее компании провели совместную работу по адаптации ОС Astra Linux Embedded с универсальным контроллером автоматизации Inspark PRO. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра» и компании «Инспарк».

Контроллер Inspark PRO спроектирован компанией «Инспарк» с учетом требований локализации. Решение позволит использовать контроллеры как для проектов вместе с платформой Inspark IoT Platform от ГК «Инспарк», так и отдельно от нее. Контроллеры Inspark PRO с предустановленной ОС Astra Linux не имеют санкционных и технологических рисков, отвечают требованиям защищенности, что расширяет возможности компаний по построению систем автоматизации.

Хотя на рынке имеются другие универсальные контроллеры, работающие под управлением ОС Linux, они по большей части поставляются из-за рубежа в условиях санкций по параллельному импорту. Тогда как собственное производство контроллеров ГК «Инспарк» находится в Российской Федерации и использует широко доступные аппаратные комплектующие.

Контроллер Inspark PRO под управлением ОС Astra Linux возможно совмещать с программными средствами «Группы Астра» по автоматизации управления и мониторинга ПО, обеспечивая дополнительные возможности управления инфраструктурой контроллеров.

«Соглашение с «Группой Астра», — еще один очередной шаг ГК «Инспарк» в формировании устойчивого партнерства с лидирующими разработчиками отечественного ИТ-рынка для объединения усилий в обеспечении импортозамещения и технологической независимости в сфере цифрового развития экономики, государственного управления и общественного устройства», —— подчеркнул руководитель ГК «Инспарк» Олег Крупенко.

«Цель сотрудничества с ГК «Инспарк» — установка ОС Astra Linux на специализированные устройства российского производителя, что позволяет обеспечивать импортонезависимым оборудованием отрасли российской промышленности, строительства, энергетики, транспорта, авиации и других сфер экономики. Партнерство направит совместные усилия на реализацию проектов импортозамещения, в том числе критических информационных инфраструктур и даст возможность масштабировать совместное решение в целях достижения технологического и промышленного суверенитета Российской Федерации», — сказал главный коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников.

Технический директор ГК «Инспарк» Игорь Гуков отметил, что считает технологическое партнёрство с «Группой Астра» очень перспективным, так как ОС Astra Linux представляет собой зрелое ПО и линейка контроллеров Inspark PRO может продвигаться на рынке как типовой продукт, предназначенный для широкого круга задач промышленной автоматизации.

Главный коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников добавил, что компания поставляя своим технологическим партнерам ОС Astra Linux в режиме Embedded, проводит совместные исследования и испытания перед вводом в эксплуатацию. Сотрудничество с ГК «Инспарк» даст пользователям возможность построения импортонезависимой физической инфраструктуры с применением российских компонентов (специализированных устройств) со встроенной отечественной операционной системой.