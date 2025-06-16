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Открыт прием заявок в летний профориентационный ИТ-лагерь для школьников «Yadro x Неймарк»

Yadro и ИТ-кампус «Неймарк» открыли прием заявок в бесплатный профориентационный ИТ-лагерь с навыками программирования для старшеклассников. С 14 по 25 июля ребята смогут не только отдохнуть в курортном поселке Зеленый город, но и развить свои технические навыки и определиться с будущей специальностью. В программе ИТ-лагеря для школьников 9-11 классов — более 60 часов обучения от экспертов индустрии, практическая работа с оборудованием, помощь менторов и карьерные консультации. Об этом CNews сообщили представители Yadro.

«Программа занятий, подготовленная для этого летнего лагеря, — отличная возможность для школьников попробовать себя в настоящих задачах, приближенных к реальной работе. Мы ставим перед собой цель — не просто передать ребятам нашу увлеченность разнообразием инженерных задач в ИT, но и вместе с командой "Неймарк“ дать им живой опыт. Они смогут попробовать себя в роли разработчиков, аналитиков или инженеров, поработать с самыми современными технологиями, задать вопросы экспертам. Мы уверены, что пребывание в лагере будет не только приятным, но и полезным для ребят, поможет им найти свой путь в профессии», — сказал директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив Yadro Евгений Максимов.

Школьники смогут выбрать один из трех образовательных треков. В рамках направления «Телеком и радио» они смогут изучить принципы радиосвязи и создать собственную радиостанцию (SDR). Курс DevOps даст возможность освоить полный цикл создания приложения: от написания кода до готовой версии.

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Безопасность

Трек «Программирование+ИИ» предполагает работу с языком программирования Python, создание с использованием ИИ-моделей базового работоспособного продукта (MVP) и его презентацию, а также участие в хакатоне.

«Мы создаем уникальную среду, где талантливые школьники могут погрузиться в мир современных технологий под руководством опытных экспертов. Совместный проект с Yadro позволяет объединить академические знания и практическую экспертизу индустрии, что особенно важно для профессионального развития будущих ИT-специалистов», — сказал и. о. ректора ИТ-кампуса «Неймарк» Алексей Хабибуллин.

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