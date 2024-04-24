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Подведены итоги инженерного хакатона SoC Design Challenge

Инженерный хакатон SoC Design Challenge от Yadro и МИЭТ – ежегодное мероприятие, направленное на вовлечение обучающихся в прикладные исследования и разработки в области электроники и развитие кадрового потенциала радиоэлектронной промышленности в части формирования навыков проектирования современных сложно-функциональных блоков и систем на кристалле. В этом году хакатон прошел на площадке университета в третий раз.

Программа хакатона

За победу боролись более 260 участников из 16 городов. Участники соревновались в решении практических задач маршрута проектирования по пяти направлениям: «Функциональная верификация», «Системное программирование», «Топологическое проектирование», «RTL проектирование» и «RTL проектирование PRO».

«В этом году мы получили более 450 заявок от студентов из России и Беларуси. В результате отбора участниками мероприятия стал 263 человека, что значительно превышает масштабы предыдущих мероприятий. Более 45 участников приехали к нам из Санкт-Петербурга, большая делегация представляла Иннополис из Татарстана, а также Минск. В рамках 5 инженерных треков студенческие команды решали практические проблемы в области разработки современных микропроцессоров, пробовали свои силы в задачах RTL разработки, системного программирования, верификации и топологического проектирования. Благодаря таким мероприятиям можно наглядно убедиться в том, что молодые российские инженеры готовы к решению интересных амбициозных задач», – отметил проректор по инновационному развитию МИЭТ Алексей Переверзев.

«Yadro считает одним из своих приоритетов развитие инженерной культуры. Поэтому для нас важно расширять поддержку нового поколения инженеров в разных форматах. Хакатон позволяет студентам проверить и себя, и навыки командной работы в решении задач, приближенных к тем, над которыми работают инженеры технологических компаний. Результаты тесного сотрудничества с вузами видны в продолжающем возрастать количестве участников и вузов, которые они представляют. Мы рады увидеть столько сильных участников в этом году. Растет число команд, которые успешно справились с поставленными задачами. Значит, мы работаем в верном направлении», – говорит Евгений Максимов, директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив Yadro.

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За победу боролись более 260 участников, не всем из них задания давались легко

Призы для победителей

Работы оценивали эксперты-разработчики Yadro, сотрудники, преподаватели и аспиранты МИЭТ. Победители и призеры хакатона получили ценные призы, до 100 баллов в зачет индивидуальных достижений при поступлении в магистратуру нашего университета, а также возможность пройти собеседование на летнюю стажировку Yadro Импульс без отбора по резюме.

Студенты МИЭТа в этом году вошли в число призеров и победителей во всех пяти треках соревнования. Поздравляем всех участников с заслуженными наградами!

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