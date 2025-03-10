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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170358
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Коваленко Дмитрий


10.03.2025 Инженерно-математическая школа ВШЭ и VK открывает направление безопасности машинного обучения и ИИ 1
11.06.2024 «СберУниверситет» с помощью искусственного интеллекта выяснил, что думают о будущем высшего образования преподаватели российских вузов 1
13.03.2014 РИВЦ «Симплекс»: «Дело» позволит внедрить межорганизационный электронный документооборот 1
05.08.2010 Медведев разрешил электронные счета-фактуры 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Коваленко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 320 1
Unicon - Юникон 19 1
Такском - Taxcom 241 1
Симплекс РИВЦ МУП 1 1
Калининградтеплосеть МП 2 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1096 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2914 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4560 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12637 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2099 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11715 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4242 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3868 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1731 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12066 1
Электронный документ - Electronic document 1463 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 1
ЭОС Дело СЭД 207 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 13 1
Передерко Михаил 1 1
Полякова Анна 3 1
Гашеева Наталья 1 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1303 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8111 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7895 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 121 1
Дача - дачники 841 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 55 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4177 1
Образование в России 2223 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4031 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2140 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 349 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6015 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 44 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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