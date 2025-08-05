Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ильягуева Брита
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|МТС и ВШЭ будут вместе бороться с дипфейками и научат искусственный интеллект создавать новое видео под запросы пользователей 1
Ильягуева Брита и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 138 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13547 1
|NVision Барьер 694 1
|Сергеев Антон 12 1
|Коваленко Дмитрий 7 1
|Juniper Research 539 1
|Gartner - Гартнер 3587 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.