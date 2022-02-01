«Дом.рф» увеличил мощности ЦОДов за счет внедрения серверов Yadro

«Дом.рф» значительно увеличил вычислительные мощности ЦОДов и начал процесс перехода на российское радиоэлектронное оборудование. В сентябре 2021 г. компания Yadro поставила серверы Vegman S220, которые используются в гиперконвергентной инфраструктуре института развития.

«Качество и функциональность серверов Yadro Vegman соответствует международному уровню производителей А-класса. В результате внедрения мы добились увеличения мощности действующих ЦОДов на трех площадках. При этом компания Yadro зарекомендовала себя как надежный партнер, осуществив поставку в соответствии со сроками контракта», — сказал управляющий директор по цифровой трансформации «Дом.рф» Николай Козак.

«Дом.рф» рассматривает возможность масштабирования проекта: при создании резервного ЦОДа планируется использовать российское серверное оборудование. Практика внедрения серверов Yadro в рамках реализуемой «Дом.рф» программы по импортозамещению подтвердила, что отечественное оборудование имеет ряд преимуществ перед импортными аналогами по техническим и функциональным характеристикам.

«Платформа Yadro Vegman S220 по производительности и надежности не только отвечает требованиям Дом.рф к аппаратному обеспечению для гиперконвергентной системы, но технически, функционально, а также по соотношению цены и качества опережает иностранные аналоги. Ещё одним фундаментальным преимуществом Yadro стала своевременная поставка оборудования в кратчайшие сроки на фоне глобального сбоя и дефицита электронных компонент у зарубежных компаний в 2021 г.», — отметил руководитель подразделения «Архитектура ИТ-решений» «Дом.рф» Виктор Круглов.

Приобретённые серверы полностью закрыли потребность института развития в инфраструктуре для размещения виртуальных рабочих мест, обеспечив переход на режим удалённой работы.