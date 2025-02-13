Федоткин Арсений
Федоткин Арсений и организации, системы, технологии, персоны:
|EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
|1С 8259 1
|Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 1
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Греф Герман 421 1
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