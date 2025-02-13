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Федоткин Арсений



13.02.2025 Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился 1
19.02.2024 Арсений Федоткин, Selecty: Спрос на ИТ-специалистов будет расти, несмотря на активное внедрение ИИ 1
15.12.2022 Арсений Федоткин, Selecty: В сфере ИТ вполне вероятно возвращение «рынка кандидата» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Федоткин Арсений и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
8259 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3938 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
Selecty - Селекти 12 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 444 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1295 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2828 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3320 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5392 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 315 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3738 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1205 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 368 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12074 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7428 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1069 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2010 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1082 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6817 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4732 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 821 1
Шадаев Максут 1015 1
Греф Герман 421 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 2
Индия - Bharat 5463 1
Европа Восточная 3080 1
Европа 21798 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 1
Америка Латинская 1818 1
Ближний Восток 2950 1
Бразилия - Федеративная Республика 2370 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7866 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2832 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2327 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 312 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 314 1
Металлы - Золото - Gold 1138 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3122 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5788 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 795 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2740 1
Аудит - аудиторский услуги 2680 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 75 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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