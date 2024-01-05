Впервые за 30 лет на клавиатуру ПК добавят новую обязательную клавишу. Видео

Впервые за 30 лет Microsoft анонсировала добавление новой клавиши в клавиатуру ПК на основе операционной системы Windows. Это будет ключ активации ИИ помощника Copilot, который успел скандально прославиться.



Точка входа

Microsoft анонсировала изменения в клавиатуре персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11. На ней появится новая клавиша Copilot — «точка входа в мир искусственного интеллекта на ПК». Об этом написал TechCrunch.

«Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре ПК с ОС Windows почти за три десятилетия», — приводятся в сообщении Microsoft слова Юсуфа Мехди (Yusuf Mehdi), исполнительного вице-президент и директора по маркетингу потребителей.

«Мы считаем, что это позволит людям легче участвовать в трансформации ИИ. Клавиша Copilot присоединяется к клавише Windows как основная часть клавиатуры ПК, и при нажатии новая клавиша вызывает интерфейс Copilot в Windows, что упрощает использование Copilot в повседневной жизни».

Новая клавиша

Copilot — это инструмент от OpenAI на базе искусственного интеллекта «для повышения продуктивности», как говорится на сайте Microsoft. Он может отвечать на вопросы пользователя, давать советы по обучению, создавать черновики писем или презентаций, добавлять слайды и рисунки, вносить изменения в форматирование текста и т.д.



Судя по изображению, отправленному Microsoft, новая клавиша Copilot заменит правую клавишу Control на стандартной клавиатуре ПК, где она будет располагаться между клавишей Alt и клавишей со стрелкой влево. В регионах, где Copilot недоступен, клавиша Copilot будет запускать поиск по Windows.

Новая клавиша Copilot key для ПК Windows 11



Издание Digital Trends сетует на то, что Copilot key заменит в правом нижнем углу клавиатуры кнопку «Показать рабочий стол», которая с 2009 г. была неизменным атрибутом ПК на Windows.

Первые клавиатуры с новой клавишей будут представлены в Лас-Вегасе, на выставке CES, в 2024 г., а поставки, скорее всего, начнутся в конце февраля 2024 г.

«Шумиха» вокруг ИИ

Издание TechCrunch считает появление новой клавиши «впервые с тех пор, как клавиша с логотипом Windows появилась на клавиатуре Microsoft Natural Keyboard в 1994 г.», доказательством того, что Microsoft участвует в шумихе вокруг ИИ. Чтобы подчеркнуть это, компания анонсировала новый ключ для Copilot.

«Copilot станет еще одной клавишей, которую мы почти никогда не используем, как Control, Alt и Insert», - пишет издание.

Фото: Microsoft На клавиатуре персональных компьютеров на основе операционной системы Windows 11 появится новая клавиша Copilot

Microsoft же отмечает, что рассматривает «это как еще один преобразующий момент в нашем путешествии с Windows, где Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта на ПК».

Скандальный Copilot

О том, что корпорация Microsoft внедрила виртуального ассистента для программиста Copilot в свою платформу написания приложений на языке PowerFX – в Power Platform, CNews написал в марте 2023 г.

Copilot стал одним из самых скандальных проектов Microsoft. Началось все с того, что она решила брать за его использование деньги, хотя поначалу он был полностью бесплатным.

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Летом 2022 г. представители сообщества разработчиков открытого ПО призвали бойкотировать и Copilot, и GitHub. GitHub — за монополизацию рынка репозиториев открытого софта, а Copilot — за сомнительные способы обучения входящего в его состав искусственного интеллекта.

Copilot в версии для GitHub обучался на коде программ в пользовательских репозиториях GitHub, притом без спроса или хотя бы уведомления авторов этих приложений. В октябре 2022 г. один из разработчиков наглядно доказал, что Copilot еще и ворует чужой код, предлагая его другим разработчикам, обратившимся к нему за помощью в разработке.