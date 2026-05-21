CHUWI запускает новый CoreBook Air: Copilot+ PC с 2.8K-дисплеем и Intel Lunar Lake

Компания CHUWI официально представила совершенно новый CoreBook Air — ноутбук нового поколения класса Copilot+ PC, сочетающий флагманскую производительность локального ИИ, 2.8K-дисплей с частотой 90 Гц и ультралёгкий корпус. Оснащённый процессором Intel® Core™ Ultra 5 226V «Lunar Lake», CoreBook Air объединяет длительное время автономной работы, продвинутые возможности локального AI-ускорения и премиальный алюминиевый корпус.

«CoreBook Air переносит производительность Lunar Lake и возможности Copilot+ AI в ультралёгкий корпус весом всего 1,2 кг», — заявил CEO CHUWI. «Это отражает наше стремление сделать передовые AI-PC более доступными».

Лёгкий как перо, но прочный

CoreBook Air весит всего 1,2 кг и выполнен в CNC-обработанном алюминиевом корпусе, который сочетает портативность и надёжность. Благодаря тонкому профилю ноутбук идеально подойдёт студентам, креаторам и профессионалам, которым нужен мощный и мобильный компьютер.

Великолепный 2.8K-дисплей 90 Гц

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.8K (2880×1800) и 100% охватом sRGB обеспечивает более чёткий текст, яркое изображение и комфорт при длительной работе. Частота обновления 90 Гц делает прокрутку и воспроизведение видео максимально плавными.

Производительность нового поколения на Lunar Lake

В основе устройства лежит процессор Intel® Core™ Ultra 5 226V (Lunar Lake, Series 2) с 8 ядрами, 8 потоками и турбо-частотой до 4,5 ГГц. Он обеспечивает высокую скорость работы, выдающуюся энергоэффективность x86, широкую совместимость приложений, улучшенную безопасность и AI-производительность нового уровня.

До 2× более высокая графическая производительность

Встроенная графика Intel® Arc™ 130V обеспечивает до 2× более высокую производительность по сравнению с Intel® Iris® Xe, поддерживая аппаратное ускорение трассировки лучей, плавный гейминг, эффективную работу с контентом и комфортный стриминг.

Локальный AI с акцентом на приватность: до 97 TOPS

CoreBook Air предлагает до 97 TOPS общей AI-производительности, обеспечивая быстрые локальные AI-задачи для креативных сценариев, LLM-инференса и функций Copilot+ — без необходимости обращения к облаку. Выделенный Intel® AI Boost NPU с производительностью до 40 NPU TOPS обеспечивает энергоэффективное ускорение AI-задач непосредственно на устройстве.

Опыт Copilot+ PC

Ноутбук поставляется с предустановленной Windows 11 Pro и поддерживает функции Copilot+ PC, включая Click to Do, Cocreator и Live Captions. Отдельная AI-клавиша обеспечивает мгновенный доступ к Copilot.

Высокая скорость и возможности для апгрейда

Устройство оснащено 16 ГБ памяти LPDDR5X 8533 MT/s формата Memory-on-Package, что обеспечивает минимальные задержки при интенсивной многозадачности. SSD-накопитель PCIe объёмом 512 ГБ поддерживает апгрейд до PCIe 4.0 x4, позволяя увеличить объём хранилища в будущем.

Автономность на весь день

Несмотря на тонкий корпус, аккумулятор ёмкостью 55 Вт·ч обеспечивает до 15 часов воспроизведения локального видео. Комплектный адаптер питания 65W USB-C PD заряжает ноутбук до 63% всего за один час.

Широкие возможности подключения

CoreBook Air оснащён Wi-Fi 6E, двумя портами Thunderbolt 4, тремя USB-A, HDMI 2.0 и 3,5-мм аудиоразъёмом, что позволяет легко подключать мониторы и аксессуары. Порты Thunderbolt 4 поддерживают скорость передачи данных до 40 Гбит/с, зарядку Power Delivery, вывод изображения высокого разрешения и подключение внешней видеокарты (eGPU).

Цена и доступность

Новый CHUWI CoreBook Air уже доступен для предзаказа по рекомендованной цене $799. В рамках ограниченной акции первые покупатели смогут получить скидку $50, снизив стоимость устройства до $749 — предложение действует в порядке очереди.

