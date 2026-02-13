AutoFAQ анонсировала разработку copilot для создания сценариев по текстовому описанию

AutoFAQ объявила о разработке copilot для генерации управляемых сценариев клиентского сервиса по текстовому описанию. Новый инструмент меняет подход к созданию автоматизированных диалогов и снижает зависимость от технических специалистов. Об этом CNews сообщили представители AutoFAQ.

Сценарии в клиентском сервисе — это управляемые диалоги, в которых система ведет клиента по процессу: задает вопросы, проверяет условия, собирает данные, отвечает или направляет обращение в нужное подразделение. Такие сценарии используются, например, для оформления заявок, записи на услуги, обработки возвратов, первичной диагностики и маршрутизации обращений. До сих пор их создание требовало ручной настройки логики, условий и ветвлений, что делало автоматизацию сложной, ресурсоемкой и ограниченной в масштабировании.

Схожий технологический сдвиг уже произошел в ряде отраслей. В разработке ИИ-ассистенты помогают писать код по текстовому описанию задачи и существенно упрощают процесс создания решений. В аналитике системы строят отчеты и формируют запросы на основе естественного языка, поэтому пользователям больше не нужно владеть сложными инструментами и языками запросов. В дизайне генеративные инструменты позволяют создавать макеты и прототипы по описанию идеи — это ускоряет переход от концепции к готовому результату и снижает порог входа в профессию.

AutoFAQ переносит этот подход в сферу клиентского сервиса. Разрабатываемый copilot позволит описать процесс обычным текстом — например: «Принять обращение по неисправности, уточнить модель устройства, проверить гарантию и передать заявку в сервисный центр» — и автоматически получить готовую структуру сценария с логикой, условиями и шагами диалога.

Ключевая особенность подхода — отсутствие необходимости в специализированных технических навыках для работы с платформой. Это дает бизнесу несколько стратегических преимуществ: изменения можно вносить без привлечения разработчиков; продуктовые и сервисные команды могут самостоятельно создавать и тестировать сценарии; корректировки можно внедрять быстрее, реагируя на изменения в продуктах или регламентах; снижение операционных затрат — меньше ресурсов требуется на поддержку и развитие автоматизации.

Таким образом, автоматизация перестает быть «ИТ-проектом» и становится управляемым инструментом развития клиентского опыта.

По оценке AutoFAQ, внедрение copilot позволит сократить время разработки сценариев и ускорить масштабирование автоматизации.

«Разработка copilot для создания сценариев — это не просто новая функция, а следующий этап эволюции платформы. С самого начала мы строим AutoFAQ как систему, управляемую бизнесом, а не ИТ-командой. Мы считаем, что автоматизация клиентского сервиса должна находиться в руках тех, кто отвечает за клиентский опыт. Переход к взаимодействию через естественный язык — это отражение более широкой технологической тенденции: интерфейсом становится сама формулировка задачи. Когда специалист описывает процесс словами и сразу получает работающий сценарий, автоматизация перестает быть техническим барьером и становится естественным инструментом развития бизнеса», — сказал исполнительный директор AutoFAQ Владислав Беляев.

Компания планирует развивать направление генеративных инструментов внутри платформы и проводить пилотирование решения совместно с клиентами.