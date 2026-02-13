Разделы

Цифровизация
|

AutoFAQ анонсировала разработку copilot для создания сценариев по текстовому описанию

AutoFAQ объявила о разработке copilot для генерации управляемых сценариев клиентского сервиса по текстовому описанию. Новый инструмент меняет подход к созданию автоматизированных диалогов и снижает зависимость от технических специалистов. Об этом CNews сообщили представители AutoFAQ.

Сценарии в клиентском сервисе — это управляемые диалоги, в которых система ведет клиента по процессу: задает вопросы, проверяет условия, собирает данные, отвечает или направляет обращение в нужное подразделение. Такие сценарии используются, например, для оформления заявок, записи на услуги, обработки возвратов, первичной диагностики и маршрутизации обращений. До сих пор их создание требовало ручной настройки логики, условий и ветвлений, что делало автоматизацию сложной, ресурсоемкой и ограниченной в масштабировании.

Схожий технологический сдвиг уже произошел в ряде отраслей. В разработке ИИ-ассистенты помогают писать код по текстовому описанию задачи и существенно упрощают процесс создания решений. В аналитике системы строят отчеты и формируют запросы на основе естественного языка, поэтому пользователям больше не нужно владеть сложными инструментами и языками запросов. В дизайне генеративные инструменты позволяют создавать макеты и прототипы по описанию идеи — это ускоряет переход от концепции к готовому результату и снижает порог входа в профессию.

AutoFAQ переносит этот подход в сферу клиентского сервиса. Разрабатываемый copilot позволит описать процесс обычным текстом — например: «Принять обращение по неисправности, уточнить модель устройства, проверить гарантию и передать заявку в сервисный центр» — и автоматически получить готовую структуру сценария с логикой, условиями и шагами диалога.

Ключевая особенность подхода — отсутствие необходимости в специализированных технических навыках для работы с платформой. Это дает бизнесу несколько стратегических преимуществ: изменения можно вносить без привлечения разработчиков; продуктовые и сервисные команды могут самостоятельно создавать и тестировать сценарии; корректировки можно внедрять быстрее, реагируя на изменения в продуктах или регламентах; снижение операционных затрат — меньше ресурсов требуется на поддержку и развитие автоматизации.

Таким образом, автоматизация перестает быть «ИТ-проектом» и становится управляемым инструментом развития клиентского опыта.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Цифровизация

По оценке AutoFAQ, внедрение copilot позволит сократить время разработки сценариев и ускорить масштабирование автоматизации.

«Разработка copilot для создания сценариев — это не просто новая функция, а следующий этап эволюции платформы. С самого начала мы строим AutoFAQ как систему, управляемую бизнесом, а не ИТ-командой. Мы считаем, что автоматизация клиентского сервиса должна находиться в руках тех, кто отвечает за клиентский опыт. Переход к взаимодействию через естественный язык — это отражение более широкой технологической тенденции: интерфейсом становится сама формулировка задачи. Когда специалист описывает процесс словами и сразу получает работающий сценарий, автоматизация перестает быть техническим барьером и становится естественным инструментом развития бизнеса», — сказал исполнительный директор AutoFAQ Владислав Беляев.

Компания планирует развивать направление генеративных инструментов внутри платформы и проводить пилотирование решения совместно с клиентами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

Восстание машин началось. ИИ издевался над программистом и устроил публичный скандал в блогах за отказ принимать написанный им код

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

Люди стоят дешевле. Нейросети не заменят операторов колл-центров – они слишком дороги и никому не нравятся

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще