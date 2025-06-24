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Szpindor Catherine Шпиндор Кэтрин
УПОМИНАНИЯ
|24.06.2025
|Работникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp из-за высокого риска утечки данных 1
|01.04.2024
|Члены Конгресса США сами себе запретили пользоваться ИИ-помощником Microsoft Copilot. Его удалят с их ПК 1
Szpindor Catherine и организации, системы, технологии, персоны:
|Axios Systems - Аксиос Системс 34 1
|Microsoft Corporation 24896 1
|GitHub 887 1
|OpenAI 274 1
|U.S. Congress Legislation - Конгресс США 627 1
|U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 273 1
|Microsoft Windows 15972 2
|Microsoft Windows 11 625 1
|Microsoft 365 Copilot 146 1
|OpenAI ChatGPT 411 1
|Microsoft Teams - MS Teams 580 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1218 1
|Microsoft Cortana 174 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
|США - Нью-Йорк 3109 1
|Ars Technica 428 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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