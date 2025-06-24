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Szpindor Catherine Шпиндор Кэтрин


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Работникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp из-за высокого риска утечки данных 1
01.04.2024 Члены Конгресса США сами себе запретили пользоваться ИИ-помощником Microsoft Copilot. Его удалят с их ПК 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Szpindor Catherine и организации, системы, технологии, персоны:

Axios Systems - Аксиос Системс 34 1
Microsoft Corporation 24896 1
GitHub 887 1
OpenAI 274 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 627 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 273 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7639 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4744 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7076 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26144 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2132 1
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Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3146 1
Microsoft Windows 15972 2
Microsoft Windows 11 625 1
Microsoft 365 Copilot 146 1
OpenAI ChatGPT 411 1
Microsoft Teams - MS Teams 580 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1218 1
Microsoft Cortana 174 1
Schwartz Steven - Стивен Шварц 6 1
Tewson Kathryn - Тьюсон Кэтрин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
США - Нью-Йорк 3109 1
Аренда 2504 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2522 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8003 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6489 1
Ars Technica 428 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2498 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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