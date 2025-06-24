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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177519
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Stone Andy Стоун Энди


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Работникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp из-за высокого риска утечки данных 1
22.04.2024 В России заочно посадили на шесть лет пресс-секретаря Facebook* 3
13.02.2024 В России арестован заочно топ-менеджер Facebook* и Instagram* 2
29.05.2020 Трамп поставил под угрозу существование всех соцсетей мира 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Stone Andy и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4473 3
X Corp - Twitter 2886 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4191 1
Google LLC 11985 1
Microsoft - LinkedIn 665 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 223 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 708 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2829 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3370 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 326 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1277 1
Демократическая политическая партия США 117 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10868 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7639 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3828 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5409 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 877 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1136 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 796 2
Microsoft Teams - MS Teams 580 1
Microsoft Windows 15972 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 2
Sciuto Riva - Скиуто Рива 2 1
Буданов Кирилл 1 1
Джамаладинова Сусана 1 1
Walz Tim - Вальц Тим 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 518 1
Путин Владимир 3255 1
Floyd George - Флойд Джордж 9 1
Frey Jacob - Фрей Джейкоб 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 3
Украина 7683 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 2
США - Калифорния 4682 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
США - Колумбия - Вашингтон 1409 1
США - Миннесота - Миннеаполис 66 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7117 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8769 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1608 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2910 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 549 2
U.S. CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 11 1
U.S. EARN IT Act - Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies - Законопроект США об ответственности технологических компаний за размещение противоправного контента на их платформах 2 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8003 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3412 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1611 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 712 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3590 1
Цензура - Свобода слово 502 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2713 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1029 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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