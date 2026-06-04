Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Буданов Кирилл
СОБЫТИЯ
|04.06.2026
|«Касперский» разрабатывает телефон с собственной ОС, который «невозможно взломать» 1
|22.04.2024
|В России заочно посадили на шесть лет пресс-секретаря Facebook* 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Буданов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4822 1
|Meta Platforms 169 1
|Meta Platforms - Facebook 4601 1
|Apple Inc 13028 1
|Huawei 4473 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5523 1
|Samsung Electronics 10965 1
|Google Android 15100 1
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 910 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
|Песков Дмитрий 125 1
|Ушаков Юрий 6 1
|Дмитриев Кирилл 119 1
|Касперский Евгений 334 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 363 1
|Stone Andy - Стоун Энди 7 1
|Джамаладинова Сусана 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.