Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195957
ИКТ 15083
Организации 11627
Ведомства 1501
Ассоциации 1099
Технологии 3568
Системы 26866
Персоны 85513
География 3087
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Буданов Кирилл

СОБЫТИЯ


04.06.2026 «Касперский» разрабатывает телефон с собственной ОС, который «невозможно взломать» 1
22.04.2024 В России заочно посадили на шесть лет пресс-секретаря Facebook* 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Буданов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4822 1
Meta Platforms 169 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Apple Inc 13028 1
Huawei 4473 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5523 1
Samsung Electronics 10965 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1398 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 864 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 252 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5903 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3040 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3544 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4916 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 457 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 751 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29477 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11618 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14058 1
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - Стенография, стенограмма - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 161 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13640 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14648 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4110 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34004 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26427 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63606 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1034 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2425 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27881 1
Google Android 15100 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 910 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
Песков Дмитрий 125 1
Ушаков Юрий 6 1
Дмитриев Кирилл 119 1
Касперский Евгений 334 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 363 1
Stone Andy - Стоун Энди 7 1
Джамаладинова Сусана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163659 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54241 2
США - Колумбия - Вашингтон 1473 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47096 1
Эстония - Эстонская Республика 759 1
Украина 7896 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56786 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9050 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 706 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8126 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52751 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8676 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3914 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3819 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3123 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2323 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1126 1
RTVi - Russian Television International 16 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1228 1
Bloomberg 1599 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще