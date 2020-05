Трамп поставил под угрозу существование всех соцсетей мира

Дональд Трамп подписал указ о лишении социальных сетей иммунитета перед ответственностью за содержание постов и комментариев, оставляемых пользователями. Им могут грозить многочисленные иски от тех, кто был оскоблен этими высказываниями. Представители соцсетей жестко раскритиковали решение Президента США.



Трамп против социальных сетей

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, дающий американским властям существенно больше возможностей для регулирования деятельности социальных сетей. По мнению властей, в дальнейшем он лишит интернет-сервисы защиты от обвинений в клевете.

Подписанный Трампом документ, пишет Business Insider, отменяет действие параграфа 230 американского Акта, определяющего нормы поведения, в том числе, и в социальных сетях (Communications Decency Act) от 1996 г. В этом параграфе говорится, что ИТ-компаний не несут ответственность за содержание сообщений, которые размещают пользователи их сервисов.

Например, в сообщениях в той или иной сети может присутствовать призыв к травле конкретного человека, и этот человек, благодаря 230 параграфу, не мог засудить сеть за то, что эти сообщения были размещены именно на ее платформе. Указ Трампа, отменяющий действие этого параграфа, лишил все ИТ-компании такого иммунитета. Нововведение коснется не только американских соцсетей – под угрозой лавины судебных исков теперь находятся сервисы всего мира, доступные на территории США.

Соцсети навлекли на себя гнев президента сверхдержавы

Текст указа гласит: «Когда крупные и влиятельные социальные сети подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они проявляют опасную власть. В итоге они перестают функционировать как обычные доски объявлений и должны рассматриваться как создатели контента». Факт подписания этого указа американский президент прокомментировал так: «Мы собрались здесь в этот день с целью защитить свободу слова от одной из главных опасностей». Эту фразу он сообщил журналистам в Овальном кабинете.

С чего все началось

Трамп решил лишить соцсети иммунитета, обеспеченного им 230 параграфом, после того, как в мае 2020 г. Twitter пометил два его поста как недостоверные. Это произошло впервые за все время существования официального президентского аккаунта в этой соцсети.

В своих сообщениях президент раскритиковал предложение Демократической партии США о проведении голосования во время президентских выборов по почте, назвав этот способ мошенническим. «Почтовые ящики разграбят, а избирательные бюллетени подделают, незаконно распечатают и подпишут обманным путем», – написал Трамп в своем сообщении.

Твит Трампа, помеченный соцсетью как недостоверный

Через некоторое время модераторы Twitter пометили посты Трампа как недостоверные и оставили ссылку на информацию о голосовании по почте. По этой ссылке было размещено доказательство того, что в твитах президента содержалась недостоверная информация.

«Факт-чекеры сообщили об отсутствии в сообщениях доказательств того, что голосование по почте приведет к фальсификациям с бюллетенями», – сказано в объяснении. Также там было отмечено, что бюллетени по почте получат исключительно зарегистрированные избиратели, хотя Трамп в своих постах утверждал, что власти штата Калифорния могут направить их любому, кто проживает на территории штата.

В ответ на действия Twitter Президент США обвинил соцсеть во вмешательстве в выборы и даже в подавлении свободы слова. Попутно он пригрозил закрыть эту платформу, но на тот момент не уточнил, как именно хочет добиться этого.

Соцсети негодуют

Представители социальных сетей и ИТ-компаний отреагировали на действия Трампа в негативном ключе. К примеру, пресс-секретарь Google Рива Шуто (Riva Sciuto) заявила: «Отмена 230 параграфа нанесет ущерб американской экономике и ее мировому лидерству в области свободы интернета».

В Twitter высказались более прямолинейно. Представители компании заявили, что президент своим «реакционным и политизированным подходом угрожает будущему онлайн-высказываний и интернет-свободе».

Представитель компании Facebook Энди Стоун (Andy Stone) в своем заявлении сказал: «Заставляя компании нести потенциальную ответственность за все, что пишут миллиарды людей со всего света, власти таким образом подвергают наказанию компании, которые предпочитают решать спорные моменты. Вместе с этим они поощряют эти компании цензурировать любые высказывания, которые могут оскорбить кого-либо».

Как Twitter «воюет» с президентом

После подписания указа Twitter начал более жестко модерировать посты в президентском блоге. В частности, он заблокировал твит Трампа о ситуации в Миннеаполисе, где в настоящее время идут массовые протесты, начавшиеся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда (George Floyd) после задержания.

Трамп позволил себе резкие высказывания о происходящем в Миннеаполисе

В заблокированном сообщении сказано: «Я не могу стоять в стороне и наблюдать за тем, что происходит с великим американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие лидерства. Или леворадикальный мэр Джейкоб Фрей (Jacob Frey) возьмет себя в руки и возьмет город под контроль, или я отправлю в Национальную гвардию и сделаю все как надо. Эти бандиты позорят память Джорджа Флойда, я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем (Tim Walz) и сообщил ему, что армия на его стороне. Любые сложности, и мы возьмем управление на себя, но, когда начинается мародерство – начинается стрельба. Спасибо!».

Twitter отреагировал незамедлительно

На момент публикации материала этот президентский твит был доступен для чтения, но модераторы Twitter скрыли его под специальной плашкой с комментарием, что его содержание нарушает правила соцсети о «героизации насилия».

Кто еще покушался на 230 параграф

Лишить соцсети иммунитета, полагающегося им по отмененному президентом 230 параграфу, как сообщал CNews, хотели и авторы законопроекта Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies (EARN IT). Без учета аббревиатуры название переводится как «заслужи это».

Документ представляет собой правки к многострадальному разделу 230 акта Communications Decency Act. Он подразумевает лишение всех ИТ-компаний иммунитета по умолчанию. Вместо этого авторы документа предлагают выдавать его в частном порядке по решению спецкомиссии, в настоящее время не существующей. Таким образом, ИТ-гиганты, еще не получившие иммунитет, могли оказаться под угрозой лавины исков пользователей, обвиняющих их в размещении незаконного или оскорбительного контента.