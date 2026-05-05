Редактор кода Microsoft приписывал авторство в проектах пользователей ИИ-помощнику Copilot

Microsoft только после жалоб отключила функцию, устанавливающую по умолчанию пометку о соавторстве ее ИИ-помощника Copilot во всех проектах пользователей редактора кода VS Code. Уведомление появлялось даже при отключенном чате Copilot.



Соавторство по умолчанию

Microsoft исправила настройки в приложении для редактирования кода VS Code, которое добавляло уведомление об авторстве ИИ-помощника Copilot во все проекты пользователей по умолчанию, пишет Register.

Изменения внесены после жалоб на то, что бот присваивает себе заслуги за код, написанный человеком.

В расширение Git в версии VS Code 1.110 в начале марта появилась строка «Соавтор: Copilot». Разработчики заявили, что она добавлялась даже при отсутствии использования помощника Microsoft Copilot AI и при отключенных функциях чата.

Без злого умысла

Один из пользователей рассказал, что уведомление об авторстве ИИ появилось после того, как он проверил commit перед его созданием. Он удалил сгенерированное Copilot сообщение и вместо него написал свое собственное, однако после этого строка о соавторстве с Copilot все равно появилась.

© drserg / фотобанк «Фотодженика»

«Это означает, что сообщение, которое я просмотрел перед фиксацией, не являлось окончательным содержимым, попавшим в историю Git, или что Copilot/VS Code добавили метаданные соавтора после моего ручного редактирования. Это неприемлемо в профессиональном процессе разработки», — отметил разработчик.

«Злых намерений у корпорации не было, а скорее стремление поддержать функциональность, которую некоторые клиенты ожидают от VS Code в отношении кода, сгенерированного искусственным интеллектом», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Васюра (Dmitriy Vasyura), рецензент VS Code. Он признал, что приложение не должно публиковать некорректную информацию об авторстве, тем более при отключенной функции ИИ-помощника.

Авторство ИИ может создать проблемы

В 2025 г. разработчики, использующие Claude Code от Anthropic, также выражали недовольство по поводу аналогичной функции, которая по-прежнему остается настройкой по умолчанию для Claude Code. И в OpenAI Codex есть такая настройка, правда, ее можно отключить.

Указания на использование ИИ может создать проблемы разработчику, отмечает издание. Тем более, что стандартное уведомление не уточняет, написал ли ИИ-агент 100% кода или его участие было несущественным.

Контент, созданный исключительно с помощью ИИ, например, может не подпадать под защиту авторских прав. Владелец таких прав может остаться без доказательств участия человека в процессе генерации кода, если это потребуется для защиты интеллектуальной собственности.

Страховая компания может отказать в страховой защите, на основании задокументированного участия ИИ, если в ее правилах прописан отказ от предоставления покрытия по гражданской ответственности для таких случаев.

Кроме того, у некоторых людей существует негативное отношение к творческой работе, созданной при помощью искусственного интеллекта.