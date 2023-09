Just AI создала собственную большую языковую модель JustGPT и открыла ранний доступ к Jay CoPilot – инструменту генеративного ИИ для бизнеса

Компания Just AI, участник рынка разговорного ИИ, представляет Jay CoPilot – инструмент для взаимодействия с нейросетями. В интерфейсе «Джей» все сервисы представлены в виде удобных приложений, позволяющих решать конкретные бизнес-задачи. В основе приложений лежат как лучшие мировые нейросетевые модели, так и собственная разработка Just AI – большая языковая модель JustGPT. Об этом CNews сообщили представители Just AI.

Jay CoPilot – это умный помощник для бизнеса, сотрудников компаний и индивидуальных пользователей, способный поднять на новый уровень продуктивность личного труда и избавиться от рабочей рутины. Помимо режима диалога, созданы удобные приложения для автоматизации самых популярных задач: подготовка протоколов встреч, Q&A по массивам информации, саммаризация, рерайтинг и генерация текста, расшифровка аудиозаписей, озвучка текстов в разных форматах, разными голосами на нескольких языках, генерация изображений и т.д. «Джей» также упрощает работу с различными форматами документов – боту можно отправить ссылку на сайт или файл (txt, docx, pdf, аудиофайлы), чтобы перевести текст на другой язык, получить краткое изложение содержания или воспользоваться другими функциями.

В отличие от ChatGPT, «Джей» работает с разными модальностями – речь, аудио, текст, изображения и умеет искать информацию в Сети. Пользователь может работать как с интерфейсом каждого из приложений, так и просить выполнить «Джей» ту или иную задачу на естественном языке. Кроме того, у Jay CoPilot есть API для интеграции непосредственно с информационными системами компаний и рабочими местами сотрудников.

Кроме нейросетевых моделей, под капотом «Джей» работает собственная LLM модель JustGPT, основанная на open-source модели LLaMA-2. Модель была дообучена на собранном Just AI инструктивном датасете и содержит 70 млрд параметров. Время основного дообучения составило 12 дней, был задействован кластер из восемь ускорителей Tesla A100, для вспомогательных задач использовался собственный GPU кластер Just AI. Дообучение позволило существенно улучшить возможности модели в понимании русскоязычных инструкций и наделить рядом особых полезных функций. Пообщаться с JustGPT можно непосредственно в интерфейсе «Джей».

«Возможности, которые генеративный ИИ открывает для бизнеса, по-настоящему впечатляют, – отметил сооснователь компании Кирилл Петров. – Мы уже на реальных кейсах видим, насколько сильно может вырасти продуктивность личной работы людей и эффективность отдельных бизнес-процессов. Применение генеративного ИИ на практике еще только начинается, и мы рады оказаться в числе первых компаний, помогающих сделать этот путь простым и безопасным».

Jay CoPilot уже пилотируется в двух частных российских банках, а сегодня разработчики открывают программу раннего доступа для бизнеса и разработчиков.

Чтобы первыми протестировать новинки, получить доступ к JustGPT и функционалу Jay CoPilot, нужно оставить заявку на сайте Just AI .

***

Just AI – компания в области разговорного AI. Just AI разрабатывает продукты и решения, которые помогают клиентам эффективно взаимодействовать с ИИ-технологиями. Just AI сотрудничает с «Яндексом», «Тинькофф», «Сбером», VK и другими ИТ-компаниями в области контента для голосовых экосистем и решений для enterprise-клиентов. Разработки Just AI в области conversational AI, машинного обучения и понимания естественного языка начались еще в 2011 г.. Сегодня Just AI предлагает рынку стек разговорных ИИ-решений и технологий для их создания. Программное обеспечение Just AI входит в реестр отечественного ПО. Основной инженерный офис находится в Санкт-Петербурге и насчитывает более 200 специалистов.