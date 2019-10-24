Россияне «подарили» Linux драйвер для файловой системы Microsoft

3656

Инициатива Paragon

Российская компания Paragon Software опубликовала исходный код нового драйвера файловой системы exFAT для ядра Linux. Соответствующий патч в список рассылки разработчиков ядра отправил лично сооснователь и генеральный директор компании Константин Комаров.

Файловая система exFAT разработана корпорацией Microsoft и предназначена главным образом для флеш-накопителей большого объема. Переданная Paragon Software сообществу разработчиков открытого ПО под свободной лицензией GPLv2 реализация драйвера на данный момент обеспечивает работу с exFAT только в режиме чтения. Однако, по словам Комарова, в ближайшее время в нее будет добавлена и возможность записи.

Полноценная официальная поддержка exFAT в Linux ранее не могла быть реализована ввиду проприетарного характера файловой системы. Ситуация кардинально изменилась, когда в августе 2019 г. Microsoft разрешил всем желающим разрабатывать и распространять драйверы, обеспечивающие поддержку exFAT, опубликовав спецификации файловой системы на своем официальном сайте.

Linux в скором времени может получить полноценную поддержку файловой системы exFAT

Ранее Paragon Software сотрудничала с Microsoft, в том числе по вопросу разработки закрытых коммерческих версий драйверов файловых систем, права на которые принадлежат корпорации из Редмонда. Например, в начале 2017 г. россияне выпустили Paragon exFAT для Android – первую на рынке потребительскую версию файловой системы для беспрепятственного обмена данными между внешними носителями объемом более 32 ГБ и устройствами на базе Android – операционной системой, основанной на Linux.



Подробнее о файловой системе

exFAT (Extended FAT, «расширенная FAT») – файловая система (ранее проприетарная), разработанная Microsoft и предназначенная для SD-карт и USB-накопителей. Максимальный теоретический размер файла в ней по сравнению с предшественницей – FAT32 – был расширен с 4 ГБ до 16 ЭБ (эксабайт). Кроме того, было устранено ограничение на максимальный размер раздела в 32 ГБ.

Впервые exFAT была представлена в ОС Windows Embedded CE 6.0 для встраиваемых устройств, а позднее заработала в настольных версиях Windows (Vista SP 1 и XP SP2).

С 2009 г. Microsoft начал лицензировать exFAT сторонним компаниям. За получения права реализовать поддержку данной файловой системы в своих устройствах производители потребительской электроники, в зависимости от типа выпускаемого девайса, должны были либо выплатить корпорации разовый взнос в размере $300 тыс., либо отчислять определенную сумму с каждого проданного устройства, использующего данную файловую систему.

Среди компаний, лицензировавших exFAT: Canon, Sandisk, Samsung, Sony, Sanyo и Sharp и многие другие (всего более сотни).

Поддержка exFAT в Linux

Несмотря на отсутствие возможности на законных основаниях включить поддержку exFAT непосредственно в ядро Linux, программисты так или иначе находили способы их «подружить».

К примеру, драйвер exFAT существовал в виде патча ядра, однако он обеспечивал поддержку данной файловой системы лишь в режиме чтения. Помимо этого, существует реализация драйвера для подсистемы FUSE, которая позволяет монтировать файловые системы непривилегированным пользователям.

В августе 2013 г. собственную реализацию драйвера под свободной лицензией GPL опубликовала компания Samsung, однако ее код не был включен в состав ядра Linux в связи с опасениями относительно возможных патентных претензий со стороны Microsoft.

После того, как Microsoft дал сторонним программистам карт-бланш на создание собственных драйверов exFAT, в ядро Linux 5.4 было решено включить реализацию компании Samsung (sdFAT), основанную на устаревшем коде.

Несколько слов о Paragon Software

Компания Paragon Software была основана в 1994 г. студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ), преимущественно вышедшими из компании «Физтехсофт». Первыми двумя продуктами фирмы стали Paragon DOS и Paragon BootManager. В дальнейшем к ним добавилось ПО для карманных компьютеров – компания начала с локализации популярного тогда PDA Newton и с технологии распознавания рукописного ввода Penreader.

Сегодня одним из приоритетных направлений компании является создание программных решений для управления жесткими дисками, распределения и защиты данных. Офисы группы расположены в США, Китае, Японии, Польше и России, головной офис – в немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау.