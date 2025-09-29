Разделы

Помзов Михаил


УПОМИНАНИЯ


29.09.2025 Обновленный MaxPatrol Carbon: рост результативности в проактивном управлении киберугрозами 1
15.11.2021 Positive Technologies представила онлайн-платформу The Standoff 365 для киберучений 1
05.08.2020 Продукты комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite совместимы с системой выявления инцидентов безопасности MaxPatrol SIEM 1
14.04.2020 Maxpatrol SIEM научилась выявлять сетевые аномалии при удаленной работе 1
06.04.2020 Maxpatrol SIEM научился выявлять атаки на MS SQL Server 1
26.11.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на Linux-системы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Помзов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1420 5
Dr.Web - Доктор Веб 1271 1
Microsoft Corporation 25068 1
InnoSTage - Инностейдж 173 1
Royal Dutch Shell - Шелл 221 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30616 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2565 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13262 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71045 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26701 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5226 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 265 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11147 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13376 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16756 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6130 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1545 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2517 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 895 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12106 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 365 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7664 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4342 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6833 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 637 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31406 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8470 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3910 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 411 4
Microsoft Windows 16149 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1068 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 114 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5010 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1468 1
Linux OS 10665 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 113 1
OpenVPN 73 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 65 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 75 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1703 1
Севостьянов Василий 4 1
Дмитриев Владимир 37 1
Бабин Ярослав 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 153638 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19915 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2931 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54071 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7869 1
Киберучения 111 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 201 1
W3Techs 13 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386703, в очереди разбора - 729614.
Создано именных указателей - 183805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

