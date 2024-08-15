ЭТП «Торги223» вошла в Единый реестр российского ПО

Программное обеспечение электронной торговой площадки «Торги223», оператором которой является ООО «Центр Электронных Торгов», вошло в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программному обеспечению присвоили классы «Средства электронной коммерции (ecommerce platform)», «Средства управления бизнес-процессами (BPM)», «Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области торговли». Об этом CNews сообщили представители «Торги 223».

Запись о включении ЭТП «Торги223» в реестр произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 12.08.2024 по протоколу заседания экспертного совета от 30.07.2024 №506пр.

Единый реестр российских программ – это инструмент государственной поддержки отечественных разработчиков программного обеспечения. В реестр включаются сведения о программных продуктах, разработанных в России, что способствует их широкому распространению и использованию. Реестр стимулирует развитие российской ИТ-отрасли, обеспечивая преимущественное использование отечественного ПО государственными органами и компаниями с государственным участием.

Включение в реестр подтверждает качество и надежность программного продукта, повышая уровень доверия к российским разработкам. Экспертный совет по российскому ПО, в состав которого входят представители государственных органов, институтов развития и ассоциаций разработчиков, проводит независимую экспертизу заявок на включение в реестр. Это гарантирует объективность и профессионализм процесса отбора.

ЭТП «Торги 223» – это электронная торговая площадка. На площадке работают более 3000 заказчиков и более 160 тыс. поставщиков изо всех регионов России. С 2022 г. ЭТП «Торги223» является резидентом Сколково как разработчик ИT-решений в области электронных закупок. На сегодняшний день количество закупок, проведенных на площадке, превысило 90 тыс. на общую сумму свыше 5 трлн руб.

«Включение ЭТП «Торги223» в Единый реестр российского ПО – это важный шаг в развитии нашей компании и отрасли в целом, – отметила генеральный директор ООО «Центр Электронных Торгов» Анастасия Жмурко. – За семь месяцев этого года объем торгов на площадке вырос на 40% в денежном эквиваленте в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. ЭТП «Торги223» – это комплексное решение для прозрачного и эффективного взаимодействия заказчиков и поставщиков, которое позволяет за счет понятного интерфейса и широкого спектра дополнительных сервисов автоматизировать рутинные задачи и повышать эффективность закупок».