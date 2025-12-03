АО «ЦРЭТ» и ООО «ОКСи» объявили об интеграции решений «Фармика» и «1С: Управление аптечной сетью»

АО «Центр развития электронных торгов» (оператор специализированной платформы для конкурентных закупок аптечных сетей «Фармика») и ООО «ОКСи» (разработчик системы «1С: Управление аптечной сетью») объявляют об интеграции цифровых решений. Новый функциональный контур сочетает автоматизацию учета и формирования заказов с инструментами конкурентных закупок, обеспечивая аптечным сетям единый процесс управления поставками. Об этом CNews сообщили представители «Торги223».

Интеграция стала частью стратегии развития платформы «Фармика», предусматривающей поэтапное подключение к ведущим системам управления аптечными сетями. Одним из ключевых решений на рынке является «1С: Управление аптечной сетью», разработанное компанией «ОКСи».

Новый модуль «Автозаказ», созданный «ОКСи» для автоматического формирования потребности в товаре, изначально включает встроенную поддержку платформы «Фармика». Модуль учитывает сроки годности препаратов, динамику продаж, сезонность и другие параметры, что позволяет формировать оптимальные закупочные лоты.

Аптечные сети, использующие модуль «Автозаказ», могут подключиться к «Фармике» без дополнительных затрат в рамках стандартной установки. Это обеспечивает возможность перехода на конкурентные закупки и снижает закупочные цены за счет торговых механизмов платформы.

По словам руководителя платформы «Фармика» Дмитрия Сытина, сотрудничество с «ОКСи» имеет стратегический характер: «Подключение к «Фармике» включено в стандартную поставку модуля «Автозаказ». Это сокращает сроки внедрения и снижает стоимость интеграции для пользователей. Мы планируем расширять взаимодействие с решениями «1С», дополнив линейку интеграций не только системой «Управление аптечной сетью», но и другими продуктами компании, активно применяемыми в аптечных сетях».

Компании также планируют совместные мероприятия для пользователей решений «1С», обучающие вебинары, методические материалы и расширенную консультационную поддержку.

Директор ООО «ОКСи» Игорь Иванов отметил, что интеграция создает для клиентов комплексный контур управления закупками и автоматизацией: «Совместное решение объединяет инструменты планирования и эффективные механизмы закупок, что повышает прозрачность процессов и операционную эффективность аптечных сетей. Уверены, что эта интеграция станет серьезным шагом вперед для всех участников фармацевтического рынка».

Интеграция решений «Фармика» и «1С: Управление аптечной сетью» упрощает закупочные процессы, повышает точность планирования, снижает операционные затраты и увеличивает прозрачность закупочных процедур. Объединенное решение позволяет аптечным сетям использовать инструменты автоматизации и конкурентных торгов в едином технологическом контуре, что способствует повышению эффективности управления и росту прибыльности бизнеса.