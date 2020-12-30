«ТЭК-Торг» и Финансовый университет подвели итоги Всероссийской программы повышения квалификации

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» подвел итоги реализации Всероссийской программы повышения квалификации «Развитие цифровых компетенций специалистов по государственным, муниципальным и корпоративным закупкам: содержание и методика». Программа была запущена 23 ноября на базе Высшей школы государственных закупок Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование».

Развитие цифровых компетенций - одно из важнейших направлений реализации национального проекта подготовки кадров «Новые возможности для каждого». Программа повышения квалификации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и «ТЭК-Торг» нацелена на специалистов по государственным и муниципальным закупкам и позволяет слушателям повысить профессиональный уровень в области контроля и управления государственными и муниципальными закупками для эффективного и результативного использования средств, выделенных для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.

«Слушатели программы - действующие специалисты в сфере закупок, для которых актуально постоянное обновление знаний и совершенствование имеющихся компетенций, - отметил генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. - Программы обучения, разработанные на базе профессиональных стандартов, включают использование специального тренажера, представляющего собой полную копию всех основных сайтов, на которых работают специалисты в закупках. Это дает возможность слушателям изучить все нюансы закупочных процедур».

Лекции читали эксперты в сфере государственных и муниципальных закупок - Оксана Емцова, канд. экон. наук, член рабочей группы экспертного совета при Правительстве РФ, и Василий Некрасов, эксперт-практик, руководитель отдела методологии федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг». Образовательный процесс проходил в дистанционном формате, что позволило обучаться специалистам из различных субъектов Российской Федерации.

Участники программы изучали нововведения в Законодательстве Российской Федерации о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок, как эффективно контролировать, проводить аудит и защищать права и интересы участников закупок, а также как планировать, обосновывать и осуществлять государственные и муниципальные закупки. По итогам обучения удостоверение о повышении квалификации Финансового университета и Национального исследовательского Московского государственного строительного университета получили 370 человек из 34 регионов России.