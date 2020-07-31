«ТЭК-Торг» и ФРДВ займутся цифровым проектом по управлению лесным хозяйством Дальнего Востока

«ТЭК-Торг» и «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» («ФРДВ», входит в «ВЭБ.РФ») подписали соглашение о сотрудничестве в области развития интернет-системы по управлению лесным хозяйством и лесоперерабатывающей промышленностью Дальнего Востока лесвосток.рф.

Соглашение предусматривает научно-методическое и техническое сотрудничество в рамках реализации проекта по совершенствованию системы управления лесным комплексом и развитию лесной инфраструктуры на территории Дальневосточного федерального округа. Стороны договорились объединить усилия и ресурсы для организации и поддержки интернет-портала лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности Дальнего Востока.

Новая система управления лесным комплексом и развитию лесной инфраструктуры создается по поручению вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Цели проекта – создание условий для устойчивого развития лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности, формирование открытых публичных данных и процедур предоставления в пользование лесных участков, внедрение механизмов биржевых торгов, создание инфраструктуры для формирования публичного рынка сделок с древесиной.

«В числе приоритетных задач – разработка нормативных документов и требований к функциональным возможностям реализуемого цифрового сервиса, - сказал генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин. – Это позволит интегрировать в единое цифровое пространство все входящие в интернет-портал модули и системы, в том числе электронную торговую площадку. ЭТП станет эффективным инструментом для проведения аукционов в электронном виде на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, договоров купли-продажи лесных насаждений».

«Создание системы лесвосток.рф является одним из приоритетных проектов Фонда, к реализации которого мы стремимся привлекать профессиональные и высокотехнологичные компании. Партнерство с одной из ведущих российских электронных площадок позволит предложить инвесторам в лесную отрасль многофункциональный сервис, позволяющий выбрать лесной участок в интернете, получить о нем исчерпывающую информацию, автоматически сформировать необходимую документацию и в режиме онлайн приобрести лот на электронных торгах. Внедрение таких решений направлено на привлечение инвестиций в отрасль, повышение ее прозрачности, формирование конкурентной среды», - отметил вице-президент ФРДВ Кирилл Берман.