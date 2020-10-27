АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей»

Оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В рамках договора открытые закупочные процедуры дочерних обществ Концерна будут осуществляться на площадке «ТЭК-Торг» в секции «Интернет-магазин».

Ранее стало известно, что ЭТП «ТЭК-Торг» успешно прошла квалификационный отбор и вошла в список площадок, рекомендованных дочерним обществам Концерна ВКО «Алмаз-Антей» для проведения открытых закупок.

Важнейшими критериями для отбора торговых площадок стали вхождение в перечень универсальных электронных площадок, уполномоченных на проведение закупок в электронной форме в соответствии с требованиями Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, и высокие позиции в ключевых рейтингах RAEX («Эксперт РА»). Также в числе ключевых показателей наличие широкой базы поставщиков, актуальных лицензий ФСТЭК по защищенности конфиденциальной информации, автоматическая проактивная защита от DDoS-атак на уровне приложения Web application firewall, возможности интеграции с внутренними системами холдинговых структур Концерна, а также высокий уровень клиентской, технической и информационно-методической поддержки и др.

По условиям договора в рамках первого этапа сотрудничества в секции «Интернет-магазин» на ЭТП будут размещены закупочные процедуры до 500 тыс. руб. Функционал «Интернет-магазина» обеспечивает простой доступ к предложениям поставщиков. Также на базе аналитической системы «ТЭК-Торг» будет осуществляться комплексная оценка эффективности закупочной деятельности обществ Концерна, что позволит значительно повысить качество управления и проведения закупочных процедур.

«Ключевые направления цифровизации закупочной деятельности Концерна совпадают с трендами развития закупочной отрасли в целом. Безусловно, эффективная цифровизация невозможна без создания квалифицированных команд внутри компании. Помимо организации проведения закупок с помощью возможностей нашей электронной площадки, реализации проектов цифровизации, а также использования инструментов бизнес-анализа, мы планируем проведение ряда мероприятий по подготовке и обучению специалистов Холдинга, что также станет немаловажным элементом выстраивания эффективной системы закупок», – отметил генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин.

«Одна из важнейших задач Концерна - использование в работе инструментов с доказанной эффективностью. Интернет-магазин представляется нам одним из таких инструментов. Агрегаторы торговли и интернет-магазины уже поддерживаются законодательством о государственных закупках, активно применяются в корпоративных закупках в России и за рубежом, а также позволяют субъектам малого бизнеса получить доступ к закупкам крупных заказчиков. Внедрение интернет-магазина в закупочную деятельность Концерна с помощью опыта и компетенций АО «ТЭК-ТОРГ» должно снизить трансакционные издержки при осуществлении закупок малого объема, включая трудовые, временные и финансовые затраты», – сказал директор департамента закупочной и имущественной политики АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Чингиз Джанаев.