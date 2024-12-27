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Росреестр ПКК Публичная кадастровая карта



27.12.2024 Публичная кадастровая карта теперь доступна на цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» 1
06.02.2020 Росреестр развивает электронные сервисы 1
05.02.2020 Кадастровая палата запустила сайт для заявителей и владельцев недвижимости 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Росреестр ПКК и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
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Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 3
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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