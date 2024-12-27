Росреестр ПКК Публичная кадастровая карта
Росреестр ПКК и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
|CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
|Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.