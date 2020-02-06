Росреестр развивает электронные сервисы

Федеральная кадастровая палата Росреестра запустила Единый сервисный сайт для получения услуг в сфере недвижимости. На обновленном портале представлены три главных направления — сервис по заказу выписок из ЕГРН в режиме онлайн, выход на Публичную кадастровую карту и Удостоверяющий центр. Новый ресурс полностью разработан без привлечения бюджетных средств и призван объединить сервисы и услуги рынка недвижимости.

Глава Федеральной кадастровой палаты (ФКП) Парвиз Тухтасунов отметил, что Росреестр и ФКП сегодня оказывают более двух десятков различных услуг, и запуск нового сайта значительно сократит время заявителя на поиск нужной информации.

Росреестром сегодня разработан и реализуется комплекс мероприятий по повышению доступности и качества сервисов. Так, за прошедший год сократилось время оказания государственных услуг. По итогам 2019 года специалисты Росреестра оказывают 4 услуги в секунду, еще в 2018 году за это время оказывались только 3 услуги. Всего по итогам 2019 года ведомством предоставлено 92 млн услуг в учётно-регистрационной сфере. При этом 64,4% заявлений об осуществлении учётно-регистрационных действий и запросов о выдаче информации из ЕГРН поступило в электронном виде. На предоставление услуги по кадастровому учету и (или) регистрации прав за истекший период 2019 г. поступило 5 млн заявлений, при этом в электронном виде поступило 1,2 млн заявлений (в 2018 г. - более 6 млн заявлений, в электронном виде – 1 млн заявлений).

Из общего числа учётно-регистрационных действий, совершенных в 2019 году, на регионы, в которых ведение ЕГРН осуществляется посредством ФГИС ЕГРН, приходится 24 млн (22 млн по предоставлению сведений из ЕГРН и 2 млн по кадастровому учету и (или) регистрации прав) (25,6%).

Кроме того, Росреестр работает над созданием специализированной супервитрины хранения среза данных ФГИС ЕГРН, которая позволит реализовать требования Национальной системы управления данными и оперативно предоставлять сведения и сервис, предназначенный для формирования аналитической отчётности.