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Еще в 90 населенных пунктах Татарстана появился 4G-интернет «МегаФона»

Более 25 тыс. жителей небольших поселков, сел и деревень в 34 районах республики получили доступ к современным цифровым сервисам в сети «МегаФона». Это стало возможно благодаря второму этапу федерального проекта по устранению цифрового неравенства — УЦН 2.0. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Связь «МегаФона» появилась в 90 населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Теперь абоненты оператора в этих поселениях могут пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости до 50 Мбит/с. При таких условиях можно скачать полнометражный фильм хорошего качества всего за пять минут или без задержки присоединиться к онлайн-семинару. Стабильный сигнал облегчает выполнение повседневных задач, таких как передача показаний счетчиков, запись в поликлинику и оформление документов.

«Высокую потребность в услугах связи в сельской местности подтверждает постоянный рост интернет‑трафика у наших абонентов, проживающих за пределами городов и райцентров. С начала года этот показатель увеличился на 47% по сравнению с 2023 г. Из-за особенностей ландшафта, расположения и небольшой плотности населения развитие сотовой связи в некоторых поселениях может быть затруднено. Однако благодаря сотрудничеству с Минцифры Татарстана в рамках проекта УЦН, удаленные малонаселенные села и деревни стали гораздо ″ближе″», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

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Цифровизация

Инженеры «МегаФона» использовали средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволило пользователям выходить в Сеть, работать с приложениями и загружать большие объемы информации даже во время пиковых нагрузок. Также сельские жители получили возможность звонить по технологии VoLTE, которая обеспечивает одновременное общение и доступ к необходимым цифровым сервисам.

Технические специалисты провели работы в следующих районах республики: Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском, Алькеевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Кукморском, Мамадышском, Нижнекамском, Новошешминском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Тукаевском, Чистопольском, Менделеевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Заинском, Нурлатском, Тетюшском, Ютазинском, Альметьевском, Балтасинском, Лениногорском, Сармановском, Черемшанском.

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