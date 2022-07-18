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Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» продолжает развивать направление электромобилей. Парк в Москве и Санкт-Петербурге пополнился новыми Tesla и Volkswagen.

В Москве пользователям стали доступны две новые модели электромобилей, ранее недоступные в сервисах каршеринга, эксклюзивные Tesla Model S и Volkswagen ID.4. Tesla Model S – это вместительный пятидверный седан класса Gran Turismo с задним приводом, способный разогнаться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Максимальная скорость – 322 км/ч, запас хода составляет до 500 км. Volkswagen ID.4 – кроссовер 2021 г., мощностью 201 лошадиных сил, имеет запас хода без подзарядки 500 км. В 2021 г. Volkswagen ID.4 стал победителем конкурса Всемирный автомобиль года. Арендовать новые электромобили в Москве можно по всем тарифам, кроме абонементов. Стоимость минуты Tesla Model S составит 60 руб., а Volkswagen ID.4 – 25 руб.

В Санкт-Петербурге появились две модели Tesla: Model Y и Model 3 Performance. Tesla Model Y – кроссовер со стеклянной крышей способен разгоняться до 100 км/ч за 5,1 секунды, максимальная скорость – 217 км/ч. Вторая выведенная в парк модель Tesla Model 3 Perfomance способна разгоняться до 100 км/ч за 3,3 секунды, и её максимальная скорость составляет 250 км/ч. Аренда автомобилей в Петербурге доступна в рамках пакетных тарифов.

Все пользователи старше 23 лет могут взять в аренду любой электромобиль в парке сервиса без каких-либо дополнительных условий. С зарядкой электромобилей пользователям помогут специально обученные техники «Ситидрайв»: при длительной аренде или необходимости зарядки пользователь может связаться с поддержкой, и в течение часа-двух кабели будут доставлены в нужное место, а техники помогут зарядить.

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Для удобства в каждом авто расположена подробная инструкция, на которой размещён QR-код на короткий видеообзор электромобиля.

Алексей Сергеев, генеральный директор «Ситидрайв», сказал: «Для нас важно привносить свой вклад в развитие электромобильности во всех городах присутствия сервиса. «Ситидрайв» обновляет парк и выводит на линию различные модели электромобилей, чтобы дать каждому пользователю возможность получить незабываемый опыт управления таким авто и оценить преимущества этого вида транспорта. Уверены, что наши пользователи из Москвы и Петербурга по достоинству оценят новинки».

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