Вышла новая версия отечественного офисного пакета «Р7-Офис»

Состоялся новый релиз отечественного офисного пакета «Р7-Офис». В «Р7-Офис» версии 6.3.1 воплощены давно запрашиваемые пользователями возможности. В редакторах появилась тёмная тема оформления, плюс интерфейс теперь может быть масштабирован на 150%. Среди других улучшений — скорость работы, совместимость с новыми форматами документов, а также новые функциональные возможности.

Среди обновлений редакторов самые значительные коснулись интерфейса. Темная тема и масштабирование интерфейса на промежуточное значение в 150% (масштабирование на 200% для экранов высокого разрешения уже было реализовано) — нововведения, которых давно ожидали пользователи. В числе прочих новшеств — поддержка защиты паролем для документов на сервере, возможность установки имени для анонимного пользователя. Плюс файлы теперь можно добавлять в «Избранное», а в редакторе макросов появились подсказки.

В текстовом редакторе «Р7-Офис» теперь возможно изменение регистра через отдельную кнопку на панели инструментов. Также появились новые опции, касающиеся управления изменениями, и возможность сохранить настройки отслеживания изменений в файл. Кроме того, стало доступно сохранение документов в формате html, плюс в популярных форматах электронных книг — fb2 и ePub.

Редактор электронных таблиц теперь открывает большие и сложные документы быстрее. Расширился и список поддерживаемых форматов — теперь возможно открытие файлов Microsoft Office XML 2003. Появилась группировка и разгруппировка для сводных таблиц, также стали доступны новые типы и настройки диаграмм. Время теперь можно задавать в формате YYYY-MM-DD, плюс добавлена новая функция XLOOKUP.

Изменения коснулись и редактора презентаций. Здесь появились настройка непрозрачности слайда и настройка столбцов текста. Плюс, как и в текстовом редакторе, теперь менять регистр текста можно с помощью отдельной кнопки на панели инструментов.

Изменения произошли и в серверном API редакторов. Добавлен параметр customization.trackChanges: — он отвечает за открытие редактора с включенным или отключенным режимом рецензирования. В случае, если параметр имеет значение undefined, используется текущая схема. Также в API появился параметр customization.toolbarHideFileName: — в случае, если он имеет значение true, то имя файла в тулбаре будет скрыто (используется только одновременно с параметрами "toolbarNoTabs": true, "compactHeader": true).

В модуле «Р7-Команда» теперь поддерживается новая технология видеоконференцсвязи, что позволяет снизить нагрузку на сервер. Также стало доступно закрепление выбранного участника и демонстрация его рабочего стола у всех участников конференции.

Мессенджер также не остался без обновлений: здесь появился предварительный просмотр ссылок в ленте (в веб-клиенте, клиенте для ПК и клиенте для Android), а также возможность перезагрузки клиента для ПК с очисткой временных данных.