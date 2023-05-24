Oppo объявляет о старте продаж складного смартфона Find N2 Flip в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявила об официальном старте продаж складного смартфона Find N2 Flip в России. Он сочетает в себе большой вертикальный внешний дисплей, автономность, достаточную для целого дня использования, и аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Большой вертикальный внешний экран Find N2 Flip диаметром 3,26 дюйма облегчает основные действия и решение базовых задач, поэтому сделать селфи и проверить уведомления можно всего в пару касаний.

Вертикальная ориентация экрана является ключевой особенностью Find N2 Flip, так как она больше всего соответствует пользовательскому опыту в повседневной жизни. Такое расположение внешнего экрана позволяет расширить его возможности и отображать до шести уведомлений одновременно.

Find N2 Flip

Быстрый ответ на сообщения в популярных мессенджерах, изменение настроек, проверка погоды, контроль списка дел, ответы на звонки и другие функции – все это доступно прямо с внешнего экрана Find N2 Flip. Отсутствие необходимости постоянно пользоваться основным дисплеем позволяет снизить диджитал-зависимость, в то же время оставаясь на связи.

На внешнем экране Find N2 Flip полезные функции сочетаются с развлекательными. Сюда можно вывести одного из пяти интерактивных питомцев: попугая, кошку, собаку, хомячка или зайчика. Для поднятия настроения на внешний дисплей можно также установить GIF-анимацию с любимым героем мультфильма, а любители личных Bitmoji будут рады возможности отображать свой цифровой аватар в режимеAlways-on Display. Помимо Bitmoji и OMOJI, на всегда включенном дисплее также отображаются полезные сведения: время, дата, состояние аккумулятора и уведомления.

Смартфон доступен в двух цветах: черном и сиреневом.

Смартфон весит 191 грамм и толщине 7,45 мм в открытом состоянии. Задняя крышка выполнена из стекла с микрозакруглением.

Большой 6,8-дюймовый E6 AMOLED-экран демонстрирует имеет кинематографическое соотношение сторон 21:9 и плавную адаптивной частотой обновления 120 Гц. Благодаря улучшенной антибликовой пленке и яркости до 1600 нит изображение видно в любых условиях.

Основная камера с разрешением 50 МП оснащена сенсором Sony IMX890 с диафрагмой f/1.8. Большой внешний экран позволяет моментально делать селфи за счет 32 МП камеры, сенсора Sony IMX709, автофокуса и широкоугольного объектива.

Вертикальный внешний дисплей с соотношением сторон 17:9 и вертикальной ориентацией максимально приближен к углу захвата камеры, что сводит обрезание фото к минимуму и обеспечивает максимальное качество.

Нестандартный форм-фактор открывает множество возможностей для создания контента с разных углов. Так, функция Dual Screen Preview позволяет увидеть себя на внешнем экране во время съемки и тем самым контролировать процесс и выстраивать фото. Режим FlexForm стал возможен благодаря шарниру Flexion нового поколения: Find N2 Flip может удерживать любое положение между 45 и 110°.

Благодаря режиму FlexForm раскладной смартфон можно превратить в подобие профессиональной камеры, чтобы записывать 4К видео с частотой до 60 кадров в секунду. Достаточно повернуть сложенный смартфон и установить на ровную поверхность, а затем спустить затвор жестом открытой ладони. Одно из важных преимуществ данного форм-фактора с режимом FlexForm – это возможность установить смартфон, чтобы провести видеозвонок в привычном режиме, что позволяет с удобством общаться с близкими людьми, а также участвовать в рабочих встречах.

Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается Импортонезависимость

Шарнир Flexion нового поколения функционирует совместно с основным дисплеем, создавая прочный складной экран с практически невидимой складкой.

Миниатюрный шарнир состоит из меньшего количества элементов, в сравнении с первым поколением. Именно за счет уменьшенного шарнира в Oppo Find N2 Flip получилось установить большой внешний экран и мощный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки.

В Find N2 Flip нет зазора между половинами при закрытии, поэтому он не пропускает внутрь пыль и мелкие частицы – этого также удалось достичь за счет небольшого размера шарнира. Согласно проведенным тестам TÜV Rhineland, смартфон прошел проверку и сертифицирован на более чем 400 тыс. сгибаний и разгибаний при стандартной комнатной температуре. Это эквивалентно открыванию и закрыванию смартфона около 100 раз в день в течение более десяти лет. Кроме того, телефон раскрывался по 100 тыс. раз при температуре +50ºC и влажности 95%, а также при температуре -20ºC.

Oppo также использовала шарнир нового поколения Flexion, чтобы направить экран под максимально мягким углом складывания, создавая каплевидный сгиб, в результате чего при раскладывании образуется мелкая и узкая складка глубиной всего лишь 0,11 мм. – она практически неощутима на ощупь и обеспечивает комфортное взаимодействие с плоским экраном.

Назван самый надежный способ организации IaaS Маркет

В компактный корпус Find N2 Flip поместился емкий аккумулятор 4300 мАч.

Oppo также тесно сотрудничала с MediaTek, чтобы создать оптимизированную версию флагманского процессора Dimensity 9000+ для Find N2 Flip. Результатом этих усилий стал дополнительный час видеозвонков, еще два часа работы в социальных сетях и еще пять часов потокового воспроизведения музыки.

Согласно тестам Oppo, автономности Find N2 Flip достаточно для целого дня использования без подзарядки. Oppo также оснастила Find N2 Flip быстрой зарядкой SUPERVOOC 44 Вт, благодаря которой аккумулятор из почти полностью разряженного состояния заряжается до 50% за 23 минуты, а полная зарядка занимает менее часа.

Oppo Find N2 Flip уже доступен в сиреневом и черном цветах. Стоимость модели с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти составляет 89 999 руб. Приобрести смартфон можно в сети магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео», а также в интернет-магазинах Mvideo.ru и Eldorado.ru.

***

Oppo — бренд по производству смартфонов. Первый мобильный телефон компания выпустида в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов.